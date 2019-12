Årstad kantori synger julen inn

Søndag 8. desember kl. 19:00 inviterer Årstad kantori til julekonsert i Årstad kirke. Det blir en god blanding av tradisjonelle og utradisjonelle juletoner som spenner flere genrer og tidsepoker. Høytiden blir sunget inn med norske og internasjonale julesanger, motetter og kantater, alle i spennende arrangement for flerstemt kor.

Konsertens høydepunkt blir Buxtehudes julekantate In Dulci Jubilo, for kor, orgel og strykere. Dietrich Buxtehude (1637-1707) var en dansk-tysk organist som ble en av høybarokkens største komponister. Han var kjent for sin varierte og nyskapende stil, og hadde en enorm innflytelse på Bachs musikk. In Dulci Jubilo er bygget over en melodi fra middelalderen som opprinnelig var en danselek, men som senere ble en julesang (kjent på norsk som «Jeg synger julekvad»). Buxtehudes verk uttrykker det jublende og sprudlende ved julefeiringen, i et arrangement som bugner av musikalsk overflod.

Årstad kantori er et klassisk orientert kammerkor med sangere fra hele bergensregionen og et repertoar som spenner fra barokk til samtidsmusikk.

Årets julekonsert er et samarbeid med nystartede Lystgården Vokal, som holder til på Landås. Dirigent og musikalsk leder for begge korene er Tanja Johansen.

Det er duket for en stemningsfull og jublende julefeiring i Årstad kirke.