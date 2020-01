Klara Arima er skuespillersjef og landsmester i kunstløp

Klara Arima Blitzner fra Landås er en allsidig jente. Hun går siste år på Langhaugen vgs. og er aktiv kunstløper. På skolen er hun skuespillersjef i revyen som har premiere 4. februar og går frem til og med 8. februar. Forrige helg vant hun Landsmesterskapet i kunstløp.

– Vi er hele åtte skuespillere som skal stå på scenen sammen i begynnelsen av februar, og vi er skuespillere fra alle skoletrinn. Min jobb som skuespillersjef er først og fremst å produsere scenemateriale med de andre skuespillerne. Men den viktigste jobben utenom det som skal skje på scenen er nok å inkludere og samle skuespillerne til en god gjeng. Vi jobber tett på hverandre hver helg, og det er dermed viktig med et godt samarbeid og gode vennskap innad i gruppen, forteller Klara Arima.

Drevet med kunstløp i ti år

Klara vant forrige helg gull i Landsmesterskapet i kunstløp. I februar er det ti år siden hun startet å gå på skøyter. – Kunstløp har lenge vært en del av livet mitt og noe jeg trives veldig godt med. Kunstløp har gjort at jeg nå er veldig disiplinert og selvstendig. Sporten har lært meg å kunne prestere alene på isen, noe jeg synes var veldig skummelt i begynnelsen. Sporten har også lært meg å utfordre meg selv kreativt, og med årene gjort at jeg har blitt modigere, sier Klara Arima, som representerer Bergen Kunstløpklubb.

Koreograferte løpet sitt selv

Hun anser seg selv som ganske musikalsk, og elsker alt som har med dans og koreografi å gjøre. Når hun går på isen, liker hun også å formidle noe til publikum og skape en slags relasjon til publikum. På grunn av dette valgte hun å koreografere løpet sitt selv. I begynnelsen av mars 2019 satte hun seg ned for å finne musikk, og klippet den slik at den ville kunne brukes i konkurranse. Musikken er fra filmen Blood Diamond (2006). Filmen har en ekstremt sterk og rørende historie, og denne gjorde Klara Arima om til en «egen opplevelse» som skulle formidles på isen.

– Jeg tegnet også kjolen som jeg skulle bruke i konkurranser selv, og samarbeidet med Andrea Anderlik om å lage en kjole som kunne passe til løpet. Jeg har altså klippet min egen løpsmusikk, laget mitt eget løp, og tegnet min egen kjole helt selv, forteller Klara Arima.

De aller fleste betaler profesjonelle koreografer til dette, så hun er veldig stolt av å ha gjort det på egen hånd.

Slitsomt

Det har vært slitsomt å holde på med parallelt med revy og skole, men Klara Arima tror at det er en av grunnene til at hennes nylige seier i NM/LM 2020 smaker ekstra godt. – Jeg vet hvor hardt jeg har jobbet for det, og det føles godt at det harde arbeidet har lønnet seg. Denne erfaringen om å lage noe eget og å jobbe selvstendig er noe jeg tar med meg inn i revyen. Skuespillerne i revyen er nemlig helt avhengig av hverandre, da vi ikke får noen hjelp av skole eller lærere til å skrive sketsjer. Alt er skrevet av oss skuespillerne, og kreativiteten som kreves til å gjøre dette er noe jeg ofte henter fra min erfaring på isen, sier Klara Arima Blitzner.