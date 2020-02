Fant sitt sommerparadis på Fantoft

Tre bilder fra landstedet Paradis på Fantoft er blant de siste som er lagt inn i billedsamlingen ved Universitetsbiblioteket i Bergen. Landstedet tilhørte en av Bergens store sønner, Søren Falch. Bildene viser Søren Falch i hagen, glade russ og Falch med venner eller familie utenfor huset. Kart over Fantoft-området omkring 1900 viser bare ett hus i tillegg til gårdsbygningene på Fantoft-gården. Trolig var dette Søren Falchs landsted.

Om navnene Søren og Sigurd Falch ikke sier dagens bergensere noe, lever de videre i et fond som bærer deres navn og som får forskere i Nobelpris-klasse til Bergen.

Bildene er blant de siste som er lagt inn i billedsamlingen ved Universitetsbiblioteket i Bergen. Disse tilhører BS-samlingen, som inneholder mange av fotografiene som var opprinnelsen til Billedsamlingen. Flere av dem kom opprinnelig fra Bergens Museums samlinger, andre ble samlet inn av samlingens tidligste ansatte og andre med interesse for særlig bergensk historie.

BS-samlingen vokser stadig, og det er her man legger inn enkeltfotografier eller mindre samlinger av positive og negative fotografier, postkort, lysbilder, trykk og album. Rundt 10.000 av bildene er tilgjengelige digitalt.

Gikk inn i farens firma

Søren Falch var født i Bergen i 1846 som sønn av kjøpmann Hans Koefoed Falch. Han var gift med ni år yngre Elisabeth (Lilla) Mohr. De giftet seg 26. desember 1875 og fikk ett barn, sønnen Sigurd, noen uker før, 23. november 1875.

Søren Falch ble student i 1867 og tok juridisk embetseksamen i 1871. Like etter gikk han inn i farens firma som drev sildeeksport i stor stil, og i 1884 ble han eneinnehaver av firmaet, som han ledet i en lang årrekke.

– «Kjøbmand, Export av Sild og Fisk» står det i rubrikken yrke ved folketellingen i 1891. Familien bodde da i Walkendorfsgade 14 Sønnen Sigurd (16) var «skoledisipel». tre år senere er han russ, og sammen med kameratene tar han veien til landstedet på Fantoft, som den gang lå langt utpå landet.

I sin manndoms beste år var Søren Falch et meget virksomt og interessert medlem av bystyre og formannskap og var blant annet en av forkjemperne for innføringen av Elberfeltsystemet (hjelpeprogram for fattige) som den gang betydde en stor sosial reform.

Blant hans andre sosiale tiltak kan nevnes at han allerede i 1870-årene umiddelbart etter Den Nationale Scenes reetablering tok initiativ til opprettelse av Den Nationale Scenes pensjonsfond, som var vokst til en halv million kroner da han trådte tilbake fra styret.

I mange år satt Søren Falch i styret for Det bergenske dampskipselskaps direksjon. Han var også medlem av Bergens Sparebanks direksjon og var en av Christian Michelsens fortrolige ved utformingen av statuttene for Christian Michelsens Institutt for vitenskap og åndsfrihet. Her satt han mange år i styret og senere rådet.

Et slektsledd går i graven

– Ved Søren Falchs bortgang har vårt bysamfunn tapt en god sønn. Han tilhørte et kulturelt båtlag som holdt denne byen til vinden og la kursen for dens fremtid, het det i minneordet i Bergens Tidende da Søren Falch døde i 1942. – Med ham går et slektsledd i graven, kan det sies, heter det i minneordet. Han var den siste av en stor vennekrets som talte navn som Christian Michelsen, Johan Bøgh, Klaus Hanssen, Conrad Mohr, Joachim Grieg, dr. Wiesener for å nevne nogen enkelte. I denne vennekrets av førende personligheter som betydde så meget for vår by var han et selvfølgelig midtpunkt – sine venners venn, – ofte i opposisjon til dem, men alltid ved deres side når det gjaldt, – et rummelig menneske med et urbant livssyn, selv om han i kraft av sin ekstraksjon og livsinnstilling var sterkt konservativt betont.

Falchs siste offentlige verv var i komiteen for reisning av Christian Michelsen-statuen.

Lever videre gjennom fond

Far og sønn Falch lever videre gjennom «Konsul Søren Falch og øienlege Sigurd Falchs Fond for Medisinsk Vitenskap». Takket være midler fra fondet kan man utpeke Falchs forelesning og Falchs juniorpris for yngre forskere.