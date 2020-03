Teaterstykke om Bergens første historie

Kronstad Hovedgård Kulturforening presenterer lørdag 14. og søndag 15.mars «Ora et Labora» (Be og arbeid), Fortellinger fra Nonneseter kloster og Bergens historie.

«Ora et Labora» er tredje teaterstykke som Kronstad Hovedgård Kulturforening presenterer om Kronstad og Bergens historie. Fra før har kulturforeningen presentert «Vi søtt om frihet drømme» om hendelsene rundt 1814 og «Mitt hjem, min borg» om Joachim Frieles tid som eier av og herre på Kronstad Hovedgård på 1840-tallet.

Denne gangen har Lars Voss Sørhus skrevet og instruert et stykke om byens tidligste historie og ved hjelp av kulturforeningens egen teatergruppe presenteres historien om Nonneseter kloster i stuene på Kronstad Hovedgård lørdag 14. og søndag 15.mars klokken 19.00.

Korte scener fra fire hundreår

Nonneseter Kloster ble grunnlagt på første halvdel av 1100-tallet. Klosteret tilhørte benediktinerordenen og var trolig en kongelig grunnleggelse og var i drift frem til 1528 da det blir gitt til lensherren på Bergenhus, Vincent Lunge.

Det er disse fire hundre årene stykket tar for seg. Gjennom korte scener fra kjente og mindre kjente hendelser vokser historien frem og kommer til live. Her møter man soldatene som søker ly for borgerkrigens trusler, husmennene på Hunstad som søker hjelp mot pesten og ikke minst kvinnene som søker seg til kloster, enten det er rikmannsdatteren som sendes i kloster mot sin vilje, eller det er kvinner som søker en trygg havn for bønn og arbeid.

Dette er en god anledning til å bli kjent med en ny side av Bergens 950 års historie på en interessant og spennende måte i Kronstad hovedgård sine herskapelige stuer. NB. Kun 60 plasser til hver forestilling. Ved stor pågang blir det to forestillinger på søndagen. Dette blir en spesiell forestilling: stykket foregår blant publikum i stuene og storsalen.

Årets program på Kafé Sokrates

Kafé Sokrates, Kronstad Hovedgård, Kronstadveien 30, ønsker møtt til en spennende foredragsrekke i 2020 torsdager kl. 20.00. Det åpnes for gode diskusjoner, interessante spørsmål – og forhåpentlig gode svar.

26.03: Historien om Haukeland sykehus. Ved professor Morten Hammerborg

23.04: Branner og brannvesen i Bergen. Fra middelalderen til i dag. Ved historiker Egil Ertresvaag 28.05: Klimafortid og klimafremtid. Hva kan vi vente? Ved professor Eystein Jansen

25.06: Arkitektur som verktøy og BOPILOT som pådriver for alternative boliger. Ved seniorarkitekt Tina Larsen, Bergen kommune.

27.08: Evolusjonens veiviser eller evolusjonen sett fra innsiden. Ved filosof Arthur Bolstad

24.09: Memoar – alle har en fortelling å dele. Ved journalist Bjørn Enes

29.10: Bylova og Bergen 1276. Ved professor Jørn Ø. Sunde og førsteamanuensis Alf T. Hommedal 26.11: Folketrygden. Rettferdig velferdsordning eller urettferdig belastning for de vellykkede? Ved avd. sjef Frode Mannsåker

Med forbehold om endringer i programmet Kafé åpner kl. 1900. Entré kr 80 inkl. kaffe/kaker.

