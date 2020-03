Forevigelse foran «hytten Ly på Ravneberget»

Et tjuetalls mennesker, både barn og voksne, har omkring 1900 samlet seg for fotografering foran hytten Ly «på Ravneberget på Landås». Det kan tenkes at bildet er tatt i forbindelse med at hytten var klar for å bli tatt i bruk. Bildet er uten tvil arrangert: en mann holder sag og bor, en annen en øks eller slegge. Taket i bakgrunnen skal tilhøre hytten Utsikten. Bildene er tatt før fjellet var kledd med skog, men lokalkjente drar kanskje kjensel på knausen der hytten Ly lå?

Det er bokbinder Eduard Wilhelm Moss (1846-1908) som har tatt bildet. Han er knyttet til 94 objekter i billedsamlingen til Universitetsbiblioteket i Bergen.

Bildene er tatt både til fjells, i byen og på sjøen. Mange portrettbilder inngår i samlingen.

«Taket i bakgrunnen er hytten Utsikten»

To av bildene er tatt ved hytten Ly. «Taket i bakgrunnen er hytten Utsikten» opplyses det i tilknytning til bildet. Bøkene om bergensernes fjellverden forteller om to hytter som ble kalt Utsikten, men ingen av disse lå i nærheten av Ravneberget.

Tine Sundal skriver her om en søndagstur som, inngikk i et prosjekt om å besøke alle hyttene på byfjellene. En av hyttene som nevnes er Breidablik, «like i nærheten av Utsikten».

Bygget i 1905

– Det ble først bygget en hytte på tomten i 1905, men den som står der nå, sto ferdig i 1926. Under krigen bodde det flere familier i perioder i hytten, og i oktober 1944 gikk det en luftverngranat gjennom taket på hytten, noe som må ha gjort de som benyttet den en smule skjelven. I dag fremstår hytten som godt vedlikeholdt, og de som eier den bruker den mye. Rundt hytten var det flott planert, med plen, murer og til og med en liten eplehage, skriver Tine Sundal på bloggen sin.

Hun la inn bilde av både hytten og eplehagen. I kommentarfeltet skriver Anonym at «Eplehagen og murene tilhørte hytten Ly. Eieren var gartner».

Er Ly og Breidablik samme hytte? Det synes imidlertid sikkert at Universitetsbibliotekets opplysninger ikke er korrekte når det gjelder hytten på Ravneberget,

Ravneberget er kjent for vandrerhjemmet, tyskernes aktiviteter her under krigen, BKKs sekundærstasjon, som åpnet i 1927, og Bergen sivilforsvarskrets sin kommandosentral i Ravneberget (Vognstølen 16), men hytten Ly befant seg nok i området Fløyen – Vareggen. Hytten Utsikten (Heimtun – IOGT-hytten) ligger i dette området. Ildsjelen for hytten var i mange år Johannes Tveit, som trofast var å finne på hytten hver søndag.