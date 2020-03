Rema 1000 Wergeland på pantetoppen

Rema 1000 Wergeland er den bergensbutikken som fikk inn mest pant i 2019. Over 1,3 millioner bokser og flasker ble pantet på denne butikken i fjor.

Norge har innbyggere med gode pantevaner og et av verdens mest effektive pantesystem. I 2019 pantet nordmenn nær 1,2 milliarder bokser og flasker. Som følge av det gikk 19 000 tonn plast og 9000 tonn aluminium til resirkulering.

Rema 1000 Wergelands kunder pantet hele 1 344 326 bokser og flasker i 2019, viser tall fra Infinitum, som driver det norske pantesystemet. Det er mest i hele Bergen og i toppsjiktet for hele gamle Hordaland fylke.

Norge har en svært høy innsamlings- og gjenvinningsandel på drikkevareemballasje. Alle flasker og bokser som samles inn blir resirkulert.

Blant de beste i verden

– Vi nordmenn er blant de beste i verden til å pante. Gjennom panting sørger vi for at flasker og bokser resirkuleres og blir til nye produkter i stedet for å bli kastet eller havne i naturen. Plastflasker og bokser er en viktig ressurs og kan brukes som råstoff i ny drikkeemballasje om igjen mange ganger, sier Randi Haavik Varberg, direktør for informasjon og marked i Infinitum.

Totalt ble det pantet 126,4 millioner bokser og flasker i Hordaland i 2019. Med 2 millioner er Rema 1000 Knarvik på fylkestoppen, deretter fulgte Kiwi Palmafossen på Voss og Rema 1000 Wergeland med rundt 1,3 millioner bokser og flasker hver.

Pantetoppen i Hordaland i 2019:

1.Rema 1000 Knarvik: 2 085 968

2. Kiwi Palmafossen: 1 359 853

3. Rema 1000 Wergeland: 1 344 326

4. Rema 1000 Eidsvåg: 1 286 543

5. Rema 1000 Godvik: 1 222 846