Får Ibsens gate idyllen fra 1920 tilbake?

Kan Ibsens gate høsten 2020 får tilbake idyllen fra 1920 da øverste del av utbyggingen i området stort sett var ferdig?

Ibsens gate har vært stengt siden høsten 2017 i forbindelse med fornying av vann- og avløpsledninger og skal etter planen åpne for trafikk igjen til høsten. Mona Høgli (MDG) har, etter forespørsler fra beboere i gaten, foreslått overfor byrådet at hovedveien mellom Solheimsviken og Haukelandsveien stenges permanent for gjennomgangstrafikk. Ibsens gate er fylkeskommunal, og en vurdering av eventuell stenging må gjøres der. En stengning vil ikke gjelde busser og utrykningskjøretøyer. Både byrådet og fylket foreslår overfor Miljøløftet at saken vurderes.

Vi har funnet frem noen bilder som viser veien for mellom seksti og hundre år siden. Veien mellom Solheimsviken og Haukeland går gjennom det gamle kulturlandskapet til Kronstad gård, gård nr. 162, der det mellom 1915 og 1918 ble bygget flere herskapelige villaer. I Hunstadsvingen ble samme type villaer oppført. Mellom 1916 og 1920 ble det bygget en rekke eneboliger på nedsiden av Ibsens gate. Husene fikk hage, men de var betydelig nedskalert sammenlignet med husene på oppsiden. Det var byggeselskapet Fremad som oppførte de fleste husene på nedsiden av gaten. Firmaet hadde flere byggeprosjekter i samme periode andre steder i byen, bl.a. i Solheimsviken der det ble bygget boliger for funksjonærer. Rekken i Ibsens gate består av ni villaer, hvorav Fremad bygget åtte.

Ibsens gate fikk sitt navn i 1916.

Kilde bl.a. Kulturminnedokumentasjon Bybanen fra Sentrum til Fyllingsdalen, delområde Kronstad og Fjøsangerveien.