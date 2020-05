Minde får mathall og torg på 10 000 kvadratmeter

– Å lage et vanlig kjøpesenter hadde nok vært det enkleste, men vi skal skape noe nytt som Vestlandet ikke har sett tidligere. På tomten til Bergensmeieriet skaper vi en helt ny miks av leiligheter, handel og liv og røre, sier regionsjef Andreas Hovden hos Bonava.

Mindemyren, hvor Bergensmeieri-tomten ligger, var tidligere et dødt og kjedelig område. Men nå skjer det mye her.

Området totalforvandles de neste årene. 1200 boliger skal bygges, Bybanen kommer like utenfor og flere utdanningsinstitusjoner flytter hit. I tillegg kommer det rundt 15.000 kvadratmeter med næringslokaler. Og da snakker vi om butikker, restauranter og lokale matboder som er mer vanlig i varmere strøk.

Blåser liv i gammelt meieri

En av Europas største eiendomsutviklere, Bonava, er en av aktørene som bygger i området. De kjøpte tomten og byggene på gamle Tine Meierier for en tid tilbake.

Alt skal rives, bortsett fra to bygg som er vernet. De skal renoveres innvendig, men beholde sin gamle 50-tallslook.

– Det er få som skjønner omfanget av det vi jobber med. For dette blir stort. Vi bygger et nærsentrum fra scatch, med serveringssteder, butikker og mathall. Vi er forbi drømmestadiet, nå blir dette realisert. I løpet av de neste månedene rykker buldoserne inn for å rive ned. Men i tillegg skal vi bevare et av Bergens flotteste bygg. Det er det gamle «Tapperiet» til Tine meierier, sier Bonava-sjef Andreas Hovden.

Lokal mat i ikoniske lokaler

Inne i Tapperiet forteller Andreas Hovden engasjert hva som skal blåse liv i lokalene hvor tidligere melkebiler kjørte inn og ut med melk og melkeprodukter fra og til hele Vestlandet; menn og kvinner i lange blå og hvite frakker jobbet og svære melketanker ruvet i lokalene.

– Dette er kanskje Bergens stiligste bygg. Bare se på disse søylene! Det lages ikke slik arkitektur lenger, sier han engasjert.

Hovden tror planene for bygget vil være spennende for bergensere som vil oppleve noe nytt.

– Vi ønsker å skape Norges mest spennende mathall, og at Tapperiet skal bli et naturlig samlingspunkt i den nye bydelen.

Tar vare på identitet og historie

Bonava har fått med seg eiendomsutvikler Vidar Kvassheim som representerer Tapperiet AS, som har inngått avtale om kjøp av næringseiendommen. Bak Tapperiet AS står eiendomsutviklerne Stadsporten AS og investeringsselskapet Profond i tillegg til Kvassheim.

– Det er et verneverdig bygg, og vi vil ta vare på identiteten og historien. Her er flotte dører, vinduer, søyler og fliser som vi vil bruke videre. Planen er å åpne opp det gamle tapperi-lokalet i første etasje, med vinduer på gateplan. Restaurantene får uteservering, sier Kvassheim.

I lokalet skal man kunne kjøpe matvarer fra boder, eller sette seg ned og spise på et av serveringsstedene. På taket er det planlagt miljøvennlige grønnsakshager og bikuber.

Vil ta vare på lokalmiljøet

En dagligvarebutikk er også i planene for Tapperiet, men et vanlig kjøpesenter blir det ikke snakk om.

– Vi ønsker at det skal bli liv og røre både på dag- og kveldstid. Samtidig legger vi vekt på at det ikke skal bli et «bråkete» miljø for de menneskene som bor her. Men vi skal bidra til å skape liv. Det kjedeligste jeg ser er leilighetsbygg hvor det er næringslokaler i første etasje som stenger klokken 16. Vi tenker litt mer internasjonalt, og henter inspirasjon fra blant annet boligblokker og bygårder fra Danmark og Spania, sier Andreas Hovden.

Ny storstue i Bergen

På utsiden av leilighetene og næringsdelen vil det komme et torg, nesten på størrelse med Torgallmenningen, som er ca. 200 meter lang og 50 meter bred.

– Dette blir en fantastisk bydel, med ekspress-sykkelvei like utenfor. Mange skal bo, jobbe og studere i området. I tillegg blir det bybanestopp rett utenfor Bergensmeieriet, sier Hovden.

Bonava-sjefen håper Wergeland vil bli en utvidelse av Bergen sentrum.

– Vi legger stor vekt på bærekraft. De som flytter inn i Bergensmeieriet vil oppleve at alt de trenger er 10 minutter unna, maks. Derfor kaller vi også området for «10 minuttersbyen», sier Hovden.

Utdanning i toppetasjen

Frem til mai neste år vil det rives og knuses rundt de verneverdige byggene. Sakte men sikkert vil en ny bydel vokse fram. Og responsen har hittil vært veldig god. Både fra næringsaktører og kjøpere av leiligheter.

I Tapperiets toppetasje flytter Folkeuniversitetet fra sine lokaler i Bergen sentrum inn sommeren 2022,. Ett hakk ned, i tredje etasje, blir det kontorlokaler.

– Vi har leid ut det vi har ønsket å leie ut så langt, uten en eneste annonse. Det er mange som ønsker å etablere seg i et av de mest spennende områdene jeg har vært borti som eiendomsutvikler. På nyåret vil vi søke etter aktører. Vi håper å få inn flest mulig lokale butikkeiere. Det er mange flinke fagfolk som driver spisesteder i Bergen, sier Kvassheim.

Området som utvikles blir totalt 70 mål. Bonavas utbygging for hele Mindemyren skal stå ferdig innen ti år.

Fakta: Utbygging på Minde, Bergensmeieriet

Bonava og bygger til sammen ca. 600 boliger

Bybanestopp på Kristianborg og i Kanalveien.

Bonava skal ha 5000 m² næringslokaler i nybygg. 10 000 m² renovert næring i administrasjonsbygget og Tapperiet.

BOB skal etter planen bygge 15 000 m² næringslokaler på tomten.

NLA Høgskolen og Folkeuniversitetet flytter hit.

