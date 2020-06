K2 – Vestlandets mest moderne undervisningsbygg

Når skoleåret starter i august, tas Vestlandets mest moderne undervisningsbygg, K2, i bruk på Kronstad. Høgskulen på Vestlandet avvikler avdelingen i Møllendalsveien, og alle studentene samles på campus Kronstad.

Nybygget komplementerer det eksisterende høgskoleanlegget på Kronstad, både når det gjelder form, funksjon, materialer og fasadeuttrykk. Bygget får funksjonelle undervisningslokaler og gir mer effektiv administrasjon, bibliotek og drift.

Miljøbygg

Prosjektet er bygget og utrustet med høye miljøambisjoner. K2 skal være et nullutsleppsbygg, noe som har satt høye krav til bygningsmessige og tekniske løsninger. Kombinasjonen av lavt varmetap, tilsvarende krav til passivhus, solcellepanel på taket og energieffektive tekniske anlegg skal bidra til dette.

Totalt skal bygget ha redusert klimagassutslepp med 30 prosent sammenlignet med tilsvarende bygg.

K2 kan by på syv lesesaler, fire auditorium, kafé, læringslab, simulatorrom og minikjøkken for studentene. De ansatte får også flotte arbeidsplasser med sosiale soner og kjøkken, og ikke minst garderober og dusj i underetasjen.

Noe av det mest særegne med bygget er likevel de tre store trærne i bjørkefamilien, som med tiden vil strekke seg høyere opp mot glasstaket.

Fasiliteter

I bygget er det lagt til rette for studenttorg og et areal for etter- og videreutdanningsvirksomheten. Det er språklaboratorium for døvetolkutdanningen og areal for Bergen Uavhengige Sosialrådgivning.

Fakta om bygget: