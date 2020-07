Sommerunderholdningen for hundre år siden

I 1919 og 1920 var det sommertivoli i Solheimsviken. I byen var det mye å muntre seg over, i første rekke på byens kinoer.

14. juni 1919 stod det annonse i Arbeidet: Nytt sommertivoli hvor man morer seg best og billigst er i Solheimsvikens Sommertivoli. Det ble anbefalt alle, voksne som barn, å ta seg en tur derut. Billettpriser på den elektriske gondolbane var 25 øre for voksne og 15 øre for barn. Hver aften var det konsert ved Skandinavias flinkeste trekkspiller- Annen underholdning var en elegant skytebane, Hopla Hop m.m. Stor folkevandring hver aften. Alle velkommen.

En annonse senere på sommeren fortalte at «Største moro for voksne og barn er den elektrisk karusell». – Alle må gjøre et besøk!

Tunnelbane som stråler i tusentalls kulørte lamper

I april 1920 var tivoliet tilbake. – Den store elegante elektriske tunnelbane som stråler i tusentalls kulørte lamper er atter ankommet og oppstillet på verkstedets tomt. Hver kjøretur koster 25 øre for voksne og 5 øre for barn under 15 år. -Sammesteds finnes oppstillet en elegant skytebane med fine premier. – Trikken går nå like opp.

En annonse 25. juni fortalte at man var inne i sommertivoliets siste uke. «Obs! Nedsatt pris 25 øre for voksne, 10 øre for barn».

Fra 1921 flyttet sommertivoliet nærmere sentrum, først til Nytgårdsparken.

Olsokfester og «ualmindelig morsom» film med Chaplin

Hva kunne bergensere og tilreisende la seg underholde av en helg for hundre år siden?

Arbeidet for lørdag 26. juli 1920 forteller om et variert tilbud. Mandag 28. juli ble det invitert til olsokfester i Nygårdsparken og Skansemyren. I Nygårdsparken kunne man ved å betale en krone i inngangspenger oppleve stort musikkorkester. Medvirkende ellers var sangerinne fru Ragnhild Halvorsen og solist Jim Johannesen, ved pianoet frk. Woldsdal. Arrangøren, atletklubben Bjørgvin, lovet også praktfullt fyrverkeri. – Musikken avmarsjerer fra Torvet kl. 8 ½.

Turn- og idrettsforeningen Viking og idrettslaget Norrøna arrangerte festen på Skansemyren. Her var det folkeleker med dans. – Musikk avgår fra Torvet kl. 8.

Kinoer og teater hadde dette programmet:

Konceert-Palæet lokket med Et Eventyr i Belgien, skuespill i 5 akter opptatt av Famos Players, med Bollie Bruke i hovedrollen. Den populære svenske tegnefilmen Kaptein Grogg og Frue ble også vist.

På Cirkus Norge var det lørdag stor forestilling og søndag to forestillinger; først familiematiné og senere på kvelden galla-paradeforestilling.

Eldorado viste Amazoner, glitrende lystspill i 5 akter og Marguerite Clark i hovedrollen. Vakre naturbilleder.

Det gamle Teater viste Manden som ikke døde, skuespill i 5 akter, med Vivian Martin i den kvinnelige hovedrollen. Ekstra: Badegjæster. Bjørnejagt.

Verdens-Speilet Kino Moderne i Nygårdsgaten 8 viste denne helgen Amers Seir, lystspill i 5 akter med Henny Porten i hovedrollen. Som ekstrarevy ble vist Gateliv og militære foranstaltninger i Berlin under Spartacusopprørene samt Ententeflåten i Østersjøhavner.

Boulevard Kino vede Byparken viste «ukens bedste film», Sangen om Lykken, amerikansk 5-akter med Elsie Ferguson i hovedrollen. Som ekstrastykke ble vist for første gang Chaplin har Humør!! Ualmindelig morsom!

Tivoli viste for siste gang Verdens Øine, drama i 7 akter av Harold Bell Wright.