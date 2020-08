Baune-spiller Anna (14) måler seg mot Norges beste fotballjenter 

Baune-spiller Anna Nigardsøy (14) deltar denne uken på Equinor talentleir i Porsgrunn. Etter måneder med egentrening får Baune-talentet endelig testet kreftene mot landets beste. – En skikkelig motivasjonsinnsprøyting, sier hun.

Etter flere måneder med isolasjon og egentrening er endelig Norges fremste juniorer samlet med landslagskolen på Equinor talentleir. På leieren får Anna og de håndplukkede tett oppfølging fra NFF.

– Det betyr veldig mye for meg å få delta på Equinor talentleir og jeg er spent på å se nivået på de andre jentene, sier Anna Nigardsøy som har brukt pappa som treningspartner under koronatiden.

Viktig og etterlengtet samling

Equinor talentleir er et viktig samlingspunkt for å spre motivasjon og spilleglede blant talentene, men også for å drive systematisk talentutvikling slik at jentene kan ta steget opp til Norges A-landslag i fremtiden.

− På Equinor talentleir får spillerne utfolde seg blant de beste i landet, og jeg er imponert over nivået Anna og de andre jentene viser. Her er det lagt ned en vanvittig mengde innsats, og det er slike forbilder vi ønsker å heie frem til elitenivå, sier Cathrine Instebø, sponsorsjef Equinor Morgendagens Helter.

Høyaktuelle landslagspillere

På leiren deltar rundt hundre av de mest lovende fotballtalentene i Norge: J15 og J16-landslaget, et skyggelandslag bestående av talenter som er høyaktuelle for landslagsspill på J15, og to tropper med spillere fra J14. Resultater de senere år viser at norske u-landslag i alle årsklasser klatrer på de internasjonale rankingene. Håkon Grøttland, leder for spiller- og trenerutvikling i NFF, mener mye av grunnen til dette er langsiktig og målrettet arbeid med talentutvikling.

− De gode resultatene de siste årene inspirerer oss til å fortsette talentarbeidet, og vi er veldig glade for at vi også i år får gjennomført Equinor talentleir. Etter en tøff tid med mye egentrening og lite lagspill for jentene, får de endelig den tette og gode oppfølgningen de fortjener. Disse jentene har en lovende fremtid som fotballspillere, og vi forventer at flere av dem vil prestere på høyt internasjonalt nivå på sikt, sier Grøttland.

Talentleieren, som vanligvis går av stabelen i juni, er nøye tilrettelagt for å opprettholde smittevernreglene.

Fakta om Equinor talentleir for jenter 2020:

Talentleir for Norges mest lovende fotballspillere mellom 14 og 16 år.

Arrangeres i perioden 3.-7. august på Urædds treningsfelt i Porsgrunn.

Et samarbeid mellom Norges Fotballforbund og Equinor sitt talentprogram Morgendagens Helter hvor selskapet støtter talentutvikling innenfor idrett, kultur og realfag.

Øverste nivå i Norges fotballforbunds Landslagsskole, som har som mål å drive systematisk talentutvikling for å danne Norges fremtidige landslag.

Deltakere fra Vestland:

Maria Østervold, Arna Bjørnar

Aurora Kibsgaard, Fyllingsdalen

Amalie Mørner, Loddefjord

Ragnhild Skage, Bønes

Tea Lunde, Lyngbø

Anna Nigardsøy, Baune

Savanna Duffy, Åsane

Vilde Vedeler, Bjarg

Madelen Hæggernes, Vestsiden

Nora Thomassen, Askøy

Mina Bell Folland, Gaular

Nora Blindheim Nøss, Os

Julia Felde, Eid

Kaja Bjelde Hjelmhaug, Sogndal

Cille Nilsen, Stord

Malin Eikenes Tjellaug, Stryn