Mindemyren august 1970

24. august 1970, for temmelig nøyaktig femti år siden, fløy Widerøes Flyveselskap over Bergen og foreviget blant annet Mindemyren.

Området er betydelig forandret siden den gang og mye skal skje de kommende årene. Bybanens linje 2 til Fyllingsdalen er i ferd meg å overta det meste av Kanalveien, og bygningene til Bergensmeieriet (oppført 1960) og Ditlef Martens (oppført 1966) skal omformes til i hovedsak boliger og skole. På parkeringsplassen til Bergensmeieriet står de velkjente melkebilene. Meieriet flyttet nylig til Espehaugen ved Flesland, mens Martens i mange år har holdt til på Kokstad.

I 1970 var det fem år siste lokaltog gikk til Nesttun stasjon. Godstogene brukte skinnene litt sør for Minde stasjon. Både der og inntil Florvaag Bruks lange bygning står det jernbanevogner.

Mellom Kanalveien og Fjøsangerveien var det fortsatt landlig, med eneboliger med store hager rundt. Her har det skjedd en total fornyelse. Alle de gamle husene er borte. Foruten Florvaag Bruk, meieriet og bakeriet er det bare Minde Allé 26 B (Autorek-bygget) som står igjen. På oppsiden av Fjøsangerveien var det også de store hagene som preget landskapet.

Husene til høyre ligger i Snarveien og Svaneviksveien. Her ligger mye av bebyggelsen som i dag, mens all bebyggelse på selve Mindemyren er borte.

På det andre bildet har Ditlef Martens’ karakteristiske bygninger kommet med. Mellom bakeribygningene og meieriet var det fortsatt marker.