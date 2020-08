Knud Knudsen nektet salg av konkurrenters bilder i Bergen

«Axel Lindahl, 1.7.1880, Panorama fra Ulrikken III» står det på dette bildet som er ett av fem med utsikt over Svartediket i Nasjonalbibliotekets billedsamling. En som ikke likte Lindahls fotovirksomhet i Bergen var kollegaen Knud Knudsen. Han drev på den tiden en velrenommert fotovirksomhet i Bergen og ønsket ikke konkurranse. Salg av konkurrenters bilder var ensbetydende med at butikkene ikke ville få selge Knudsens bilder.

Lindahl må ha hatt en strabasiøs tur for å få tatt motivet over, for terrenget på Ulriken er temmelig bratt der han har stått og foreviget den nordlige delen av Årstad på 1880-tallet.

Gårdene vi ser på bildet er Nybø, lengst borte, og Nordbø. I forgrunnen ser vi utløpet av Svartediket med demningen. Vannverket i Svartediket kom i drift i 1855. Nordbø ble utskilt fra Årstad gård i 1810 og har gitt navn til veien som går fra Lappen til Nordbøveien.

Axel Lindahl ble født 1841 i Mariestad i Västergötland og startet sin yrkeskarriere som butikkassistent. I 1865 åpnet han fotografisk atelier i Uddevalla sammen med broren Uno, som hadde vært fotograflærling i Gøteborg. Trolig var det Uno som lærte ham å fotografere.

Omfattende reisevirksomhet i Norge

Allerede året etter stilte Lindahl ut fotografier på Nordisk Industri og Kunstudstilling i Stockholm og fikk heder for sine portretter. Etter å ha drevet småbyatelier i ti år utvidet Lindahl virksomheten til Göteborg. Han begynte også å reise og tilbød for salg prospekter fra vestkysten av Sverige og Stockholm.

I 1877 ble reisevirksomheten utvidet til å omfatte Norge. Universitetet i Bergen sin billedsamling omfatter 32 bilder tatt av Axel Lindahl. Her er tre bilder fra Bergen sentrum samt panorama over Bergen og over Laksevåg. De øvrige er stort sett fra turiststeder på Vestlandet.

Alex Lindahl hadde sin assistent Axel Lundin med på den første fotografiske reisen gjennom Norge i 1884. I løpet av tolv år bygget han opp et arkiv med ca. 3500 norske prospekter. En av dem som satte liten pris på Lindahls virksomhet var fotograf Knud Knudsen i Bergen. Knudsen tvang butikker i Bergen til å slutte å selge arbeidene til Lindahl og andre konkurrenter. Han truet med å trekke sine egne fotografier tilbake hvis butikkene fortsatte å selge rivalenes produkter.

«Katalog over Norske Prospekter fotograferede af Axel Lindahl» kom ut en rekke ganger på 1980- og -90-tallet. Katalogen fra 1897 omfatter blant annet ca. 30 bilder fra Bergen, men ikke panoramabildet fra Ulriken.

Lindahl var på en rekke reiser i Norge, men utover på 1890-tallet gikk produksjonen nedover. Han døde i 1906.

Kulturrådet kjøpte fotoalbum

I forbindelse med markeringen av 150-års-jubileet for Axel Lindahls fødsel kjøpte Norsk kulturråd i 1991 to album med 171 av Lindahls fotografier samt enkelte av andre fotografer. De fleste er fra Lindahls første reiser i Norge, i 1884 og 1885. Albumene er ordnet topografisk; først bilder fra Christiania, via det sørlige Norge, til Stavanger, Bergen, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, hvor de fleste bildene er tatt. Her er også bilder fra kysten av Nord-Norge, til samlingen avsluttes i Jotunheimen og Gudbrandsdalen.