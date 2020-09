Ber om forslag på kandidater til Audhild Flaktveit Moxnes sin minnepris

Styret for Audhild Flaktveit Moxnes sin minnepris ber om å få inn forslag på unge utøvere på hardingfele som vil være aktuelle som kandidater til prisen.

Prisen er etablert til minne om Audhild Flaktveit Moxnes fra Sollien på Landås, som var aktiv utøver på hardingfele og danset folkedans. Audhild omkom i en trafikkulykke i Bergen 19. mars 2004, bare 17 år gammel.

Formålet med minneprisen er å styrke interessen for utøving på hardingfele mellom unge, og slik oppmuntre til varig interesse for spelet. Minneprisen skal deles ut til en lovende utøver på hardingfele. Personen skal være i alder som svarer til C-klassen på kappleik, og være fra Vestlandet. Det skal være et personlig stipend.

Minneprisen skal deles ut på Vestlandskappleiken 2019, og er på 15.000 kroner. Prisen blir støttet av Sparebanken Vest. Frist for innsending av forslag er mandag 21. september.

På grunn av situasjonen med coronasmitte er det ennå ikke bestemt tid og sted for utdeling av minneprisen, eller i hvilken sammenheng den vil bli delt ut, men den skal deles ut i høst.

Forslag sendes e-post: kontoret@bergen.ungdomslag.no For mer informasjon se www.bergen.ungdomslag.no/minnepris/