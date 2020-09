Fire nye mobilpunkter i Årstad bydel

Årstad bydel får fire nye mobilpunkter i løpet av året. Ved et mobilpunkt får man tilgang til elektriske bildelingsbiler og gode løsninger for sykkelparkering. Ofte er det elbil-lading, bussholdeplass og bysykler knyttet til mobilpunktet også.

Et mobilpunkt er et sted hvor ulike miljøvennlige transporttilbud er samlet og gjort synlig og tilgjengelig. Hensikten er å gjøre det enklere for innbyggerne å komme seg rundt i byen uten å bruke privatbil.

Fire av de seks nye mobilpunktene som bygges i Bergen i år kommer i Årstad bydel: Søndre Skogveien, Kiellands gate ved Årstad videregående skole, Nicolaysens vei på Minde og Fredrik Stangs vei på Nymark.

Disse tilbudene kan du finne på et mobilpunkt

Ingen mobilpunkter har alle disse tilbudene, det varierer fra sted til sted etter behov og muligheter.

Reserverte plasser til bildelingsbiler, både elbiler og fossilbiler

Offentlig tilgjengelige ladepunkter for alle ladbare biler

Åpen sykkelparkering

Tryggere sykkelparkering for beboere (sykkelhangarer)

Bysykler

Kollektivholdeplass

Samlet informasjon om kollektivtilbud, bildeling, bysykler mm

Samkjøringsholdeplass

Visste du at