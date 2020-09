Foreslår 110 boliger og næringsbygg i Vestre Fantoftåsen

Rambøll Norge AS foreslår på vegne av V.I.T Bolig AS detaljregulering for et område mellom Vestre Fantoftåsen og Storetveitveien på Storetveit. Planområdet er ca. 17,3 daa. Området har fått navnet Storetveithagen. Selskapet eies av V.I.T. Eiendom AS, som eies av Nordr Eiendom AS (Veidekke ASA) (50%), Thunes Eiendom AS (25%) og Instanes Eiendom AS (25%).

Planforslaget forutsetter rivning av eksisterende kontorbygg, samt to eneboliger og næringsbygg i Vestre Fantoftåsen. Planforslagets hovedformål er boliger, totalt ca. 110 nye boenheter, fordelt på seks boligblokker og to rekkehus. Viktige tema i planprosessen har vært trafikkstøy og forhold til Storetveitveien, byform og arkitektur, kulturmiljø og tilpasning til nabobebyggelse. Planforslaget omfattes ikke av forskrift om konsekvensutredninger. Med planforslaget søkes det å tilrettelegge for et godt bomiljø med gode uteoppholdsarealer, samt sikre gode kvaliteter i kombinasjon med miljø- og energieffektive løsninger.

Omtale av planen i 2018.

Nordlig del av planområdet reguleres til kontorformål i henhold til vedtatt plan fra 2014.

Storetveithagen får to større uteplasser som inviterer nabolaget rundt inn, og forbinder Vestre Fantoftåsen med den nye bebyggelsen. Nivåforskjell i landskapet utnyttes til å skape lekelandskap og amfi vendt mot solen. Sykkelparkering blir plassert ved de store uterommene som en naturlig møteplass og aktivitetsskaper. Uteplassene og boliggaten har mange grønne flater, og tilpasser seg områdets grønne karakter.

Gjenbruk

I prosjektet skal det eksperimenteres med gjenbruk av materialer i et eller flere bygg. Dette kan komme fra eksisterende bygg på tomten, eller fra andre bygg som skal rives i Bergen. Gjenbruk og sirkulære byggematerialer kommer mer og mer, og prosjektet ønsker å bidra i denne utviklingen.

Plan- og bygningsetaten i Bergen kommune slutter seg til hovedformålet og det planfaglige grepet i planforslaget under forutsetning av at forslaget bearbeides i fasen frem mot 2. gangs behandling for i større grad å sikre kvaliteter som ivaretar lokalt særpreg ved bebyggelse og landskap, mobilitet, levevilkår, klimatilpasninger og den menneskelige skala.

Merknader til planen

Til varsel om oppstart ble det mottatt 4 private merknader og 7 uttalelser fra høringsinstanser. I uttalelsene og merknadene blir det i hovedtrekk pekt på følgende: