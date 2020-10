Hvem plantet det sjeldne skjermtreet i Kronstadveien?

Var det gullsmed Emil Enersen Høye som plantet noen eksemplarer av det sjeldne skjermtreet i Kronstadveien i 1925? Førsteamanuensis Per Harald Salvesen ved Universitetsmuseet i Bergen arbeider for tiden med historien til sjeldne trær i Bergen, og i den forbindelse nøster han i en tråd som angår hvordan skjermtre, Sciadopitys verticillata, kom til byen.

– Vi vet fra dokumenter i Muséhagens arkiv at professor Rolf Nordhagen fikk kjøpt hjem tre stykker fra Kosters planteskole i Boskoop i Holland i 1927. De står fortsatt der de ble plantet, på haugen mellom Naturhistorisk og Kulturhistorisk museum i sentrum.

Plantet av gullsmed i 1925?

Nå viser det seg at et tre man har i Arboretet på Milde og som i november 1971 ble flyttet fra tomten der Hunstad skole ble reist i Kronstadveien 35 i 1973. Ifølge Poul Søndergaard (notat fra 1971) skal trærne ha vært plantet av en gullsmed i 1925.

Hadde to gartnerier som naboer

Dette kan ha vært Emil Enersen Høye (1875-1958), innehaver av Guld- & sølvvareforretning i Kronstadveien 39 (Adressebok for Bergen 1924-25, Marcus UiB). Han etablerte seg her i 1916. Eiendommen lå mellom gartneriet til Elias Iversen (1872–1965) som hadde drevet i Kronstadveien 35 fra før år 1900 og Klausen & Jensens gartneri i Kronstadveien 44 på andre side av veien. I tillegg lå J. Jacobsens gartneri i Kronstadveien 33 (Bergens Adressebok 1924-25, http://marcus.uib.no/home UBB Avdeling for spesialsamlinger). Eiendommene Kronstadveien 33, 35, 37 og 39 ble etter 1973 samlet til nummer 35, som er Hunstad skoles adresse.

Bodde i Kronstadveien og ved Årstad kirke

Emil Høyes boligadresser er oppgitt til både Kronstadveien 39, der han bodde da han døde i desember 1958, 83 år gammel, og i Jonas Lies vei 53, «murhuset» ved Årstad kirke, og ved dette huset står enda i dag et eksemplar av skjermtreet som ser ut til å kunne være av samme alder som det som i sin tid ble flyttet. Treslaget vokser svært langsomt, og blir ikke så stort, men kan bli svært gammelt.

– Vi tror altså at det var gullsmeden som fikk plantet trærne for snart 100 år siden. Hvor han fikk dem fra er ikke kjent, og det er her vi håper leserne kunne hjelpe: finnes det noen som vet noe om treet eller som kjenner til dokumenter som kunne kaste lys over dette? Var gullsmeden interessert i botanikk? Hadde gartnerne i nabolaget denne arten i sine dyrkingsfelter? spør Per Harald Salvesen. Han kan kontaktes på telefon 920 111 77 eller Per.Salvesen@uib.no