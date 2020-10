Odd Ingolf Holme fra Landås gjorde i noen år på 1960-tallet suksess som artist under navnet Bob Bergen. Navnet skulle gjøre internasjonal lansering lettere. Hans blide ansikt kjenner også godt voksne fra reklamen og boksene til malingsfabrikken Fleischer i Fabrikkgaten. Mindre kjent er det nok at Holme er mannen bak NRKs logo og en rekke andre kjente NRK-plakater. Han arbeidet mange år i NRK og var også en anerkjent billedkunstner.

Holme ble født 3. juli 1937 og vokste opp på Vognstølen på Landås. Landskjent ble han da han deltok i et «Lys og lykte»-program i radio og gjorde stor lykke som cowboysanger. De store forbildene var Radiofantomene; Kurt Foss og Reidar Bøe. Kameratene i gaten husket han som en tidig kar som det fulgte mye liv med.

Fjorten år gammel begynte han å spille gitar og tok sangundervisning. Mens han var elev på Kunst- og håndverksskolen i Bergen ble Holme fotografert som blikkfang på Fleischers malingsbokser, og Holme var i mange år kjent som «Fleischergutten».

19 år gammel giftet Holme seg med kontordame Anne-Lise Hop i Mariakirken 30. mars 1957. Senere var han sammen med Hanne Stenbro Bukkstein.

Odd Ingolf Holme døde 14. mars 2002, 64 år gammel, etter kort tids sykdom.

Hadde tilnavnet Smailet

Holme hadde tilnavnet Smailet. Det fikk han i sin tid i Bergen da han sang på restauranter i byen med et danseband og hadde «When you’re smiling» som kjenningsmelodi. Så begynte avisene å bruke «Smailet» om han.

30. januar 1956 var det amatørmønstring i Konsertpaleet. Mønstringen var kvalifiseringsrunde for å bli med i «Med lys og lykte»-programmet som skulle sendes fra Bergen noen dager senere. 20 av 34 numre ble tatt ut for å bli sendt. Odd Holme var blant deltakerne.

BA skrev: – Kveldens beste prestasjon ble etter vår mening levert av 18-åringen Odd Holme hvis scenesjarme fikk hele Konsertpaleet til å koke. Han mønstret i svart cowboy-antrekk med hvit halsduk og amerikansk rett-opp-hår, og sang et par schlagere til eget delikate gitarakkompagnement. Og det var en gutt som behersket stilen, enten det nå oppfattes som parodi eller blodig alvor. Unge Holme var i hvert fall helt ubetalelig da han lukket øynene henført om «My little one».

På vei mot platekontrakt

Holme hadde en rekke opptredener i Bergen og distriktet i 1956. Så blir han borte fra avisenes spalter på grunn av militærtjeneste. 30. mars 1957 gifter han seg med Anne-Lise Hop, og i oktober er han med på musikalsk nattinéforestilling i Konsertpaleet. Han er tilbake etter endt militærtjeneste og synger dagens slager, «Volare, you are my special angel».

– Det sies at De har fått grammofonplatekontrakt? spør BT. – Kan’kje jeg avgjøre. Men jeg har opptrådt på noen tilstellinger. Nå trener jeg sammen med Jenny Jahren. Det er fint. Har inntrykk av at jeg lærer å synge mindre anstrengt.

– Rock’n’roll?

– Nei, det er for mye bråk. Jeg får vel reise inn og snakke med de karene i Oslo. De skal visst spille inn noe med meg til våren, svarte Odd Holme og la til at fikk han en scenesjanse, ville han tatt den.

I 1960 er Odd Holme ute med sin debutplate. En annonse i BA forteller om møte i Bergens Arbeideravholdslag, «Musikalsk underholdning ved byens grammofonstjerne Odd Holme».

Etter å ha sunget lokalt noen år ble han etter hvert landskjent. Odd Holme er registrert med fire norskspråklige singler i 1962 og 1963 og tre singler i 1963-64 under navnet Bob Bergen.

Kjærlighetsbrev til konen

Debutplaten i 1962 bygget på et lengselsfullt brev han hadde sendt til konen Anne-Lise. Odd var i militæret og sang inn platen «52 Holmen» med B-siden «Soldaten på vakt» (Carsten Nikolaj/John Forrester). https://www.discogs.com/Odd-Holme-52-Holmen-Soldaten-P%C3%A5-Vakt/release/7549657 – En gøyal sak som dessverre ble helt ødelagt av et orkester som drepte den fine stemningen i visen. «Soldaten på vakt» er imidlertid en fulltreffer både hva orkester og tekst/melodi angår og har en virkelig fin poetisk stemning over seg, skrev en anmelder.

– Der fikk jeg klaff, den kom inn i Ønskekonserten og dermed solgte den, sa Holme i et intervju.

Mi Caballero/Lille Rose Rosemarie kom også ut i 1962. Mi Caballero hadde helbergelsk opprinnelse. Komponist var Bernt Axelsen, juniorsjef i en av byens musikkforretninger, og tekstforfatter var Arnfinn Thom Lyra.

En plate som ikke skulle vært laget

Odd Holme ble akkompagnert av Frank Cooks orkester. Om Mi Caballero skrev Blie. (Bernt Lie) i BA: – Dessverre må vi bare beklage at platen noensinne er blitt laget. Den gode komposisjonen er totalt (?) ødelagt av en nesten håpløs tekst, og unge Holme kan ikke beskyldes for å synge. Det bergenske tonelaget med lange, uttværede endevokaler langt nede i bassen i slutten av verselinjene, er til å få i vrangstrupen.

I 1963 kom Spaghetti/Skuta går hjem igjen og Den uheldige rekrutt/Ikke la «tjangsen» din gå fra deg, Kalle.

«En kjuagutt med talent»

22. oktober 1963 hadde BA en sak om 26 år gamle Holme under tittelen «En kjuagutt med talent». Han jobbet på dagtid i et reklamebyrå, men fikk tid til mye utenom. – Populære Smailet, eller Odd Holme, gjør det skarpt i hovedstaden for tiden. Tilbudene strømmer inn, og den sympatiske bergenseren har hendene fulle med plateinnspillinger, filmroller, TV-jobber eller personlige opptredener. Det siste er at han blir internasjonal grammofonartist under navnet Bob Bergen med en australsk melodi.

Bakgrunnen for artistnavnet Bob Bergen var at man ønsket et velklingende navn for den internasjonale lanseringen. Oslogutten Yngve Bjerke hadde vunnet første premie i en melodikonkurranse i Australia med melodien «I Wonder if She Loves Me». Yngve Bjerke arbeidet da som rørlegger i Australia, men kom etter noen år hjem til Norge og ble frontmann i gruppen Firebeats, både som sanger, gitarist og komponist.

Med opprettelsen av fjernsyn i Norge fulgte flere opptredener for Holme. Som medlem av Fjernsynskoret hadde han en rekke opptredener på skjermen.

Med i «Elskere»

Da Egil Monn-Iversen trengte en frisk ungdom til den norske dramafilmen «Elskere» (1963) etter Terje Stigens roman av samme navn, var det naturlig å spørre Holme. – Ikke noen dominerende figur, men som den unge Johnni spiller han godt mot Wenche Myhre – 16-åringen som lager furore i norsk underholdningsverden, skrev BA. Holme spilte med blant andre Kjersti Døvigen, Aud Schønemann og altså Wenche Myhre, som hadde sin filmdebut som den halte og foreldreløse ungjenten Grethe.

– Vi vet at folkene bak Odd Holme har klokkertro på ham, noe den siste platen beviser – den sendes også ut bl.a. i Australia. Og hvem vet – kanskje en gang Bob Bergen alias Odd Holme strømmer gjennom eteren fra Radio Lux. Det ville være litt av en fjær i bustehodet til sjarmerende Smailet fra Bergen, skrev BA.

– Holme blir internasjonal, Wenche Myhre nøyer seg med hjemmemarkedet

Om paret Wenche Myhre og Odd Holme skrev BA at Holme blir internasjonal, «mens Wenche Myhre foreløpig nøyer seg med hjemmemarkedet». Siden skulle Wenche gjøre det skarpt ute i Europa, mens Odd Holmes suksess skjedde nasjonalt og var over etter noen år.

– Melodien er ingenlunde dårlig, men temmelig ordinær er den likevel, og fremføringen er nokså blek. Et strå hvassere er baksiden, «A Little One Like You» (men noen talte partier er temmelig melodramatiske), skrev anmelderen Sch. i en rekke aviser.

Shadow-gruppen The Cannons akkompagnerer, og produktet som helhet, inklusive et temmelig falsksyngende lite damekor, er som Norges årlige landbruksavling: Noe under middels.

I 1964 opptrådte Odd Holme flere ganger med The Firebeats. – Bob Bergen, hvorfor skal det være engelsk? spurte man i Sandefjords Blad i 1965.

9. oktober 1965 viste NRK TV-programmet «Det gamle hus, o la det stå» med Kurt Foss, Willy Hoel og Odd Holme. Manuskriptet var ved BA-journalist Finn Bjørn.

Internasjonal karriere ble det ikke på Bob Bergen alias Odd Holme. Fra midten av 1960-tallet blir det blir det lenger mellom avisoppslagene.

Billedkunstner

Ofte er det ikke lang vei fra et yrke som dekoratør til billedkunstner. Som kunster kalte han seg Ingolf Holme. Holme var blant de 72 deltakerne på Vestlandsutstillingen i Bergen i 1965. Hans første separatutstilling var i Holst-Halvorsens Kunsthandel i Oslo i 1966 med malerier og akvareller som viste et klart avhengighetsforhold til den abstrakte ekspresjonisme. Billedtitlene antydet naturopplevelser. Senere arbeidet han både med et abstrakt og et figurativt formspråk, stadig med naturen som utgangspunkt, ifølge Norsk kunstnerleksikon.

Leder for NRK Fjernsynets grafiske atelier

I 1970 ble Holme leder for NRK Fjernsynet sitt grafiske atelier. Foruten NRKs logo laget han bl.a. de kjente emblemene TV-klokken, TV-stasjonsbilde, og Vi beklager teknisk feil. Han hadde gjennom mange år også ansvar for en rekke andre plakater som NRK brukte.

I 1998 flyttet Holme inn i Villa Holme i Holmsbu i Hurum. Han hadde hatt tilknytning til området siden han kjøpte hytte her på midten av 1960-tallet, Villaen ble tegnet av Holmes venn arkitekt Sverre Fehn og var det siste av tretten private hjem som Fehn tegnet. Fehn, i dialog med Ingolf Holme, utarbeidet en rekke skisser for huset i en periode på 30 år og før de til slutt fant frem til en egnet tomt.

Diskografi Odd Holme/Bob Bergen

På Spotify ligger noen av Odd Holme/Bob Bergens sanger.

Sanger på Youtube

Holme er også med på platen Likt & Ulikt – 28 diamanter fra 60-tallet (2006)