«Et Rovmordforsøg i Indalen inat.»

Hva skjedde i Årstad i 1920? Vi har tatt et tilbakeblikk på noe av det avisene skrev om for hundre år siden. I dag: et rovmordforsøk i Inndalen, slik saken fortelles på første side i Bergens Aftenblad onsdag 22. desember 1920.

Gårdbruker Leknes overfalt av to innbruddstyver som brukte hammer og sandsekk på ham.

Leknesgården i Inndalen har i natt vært skueplassen for et likeså omhyggelig planlagt som rått rovmordforsøk, idet gårdbruker Karl Leknes ved 2-tiden i natt ble overfalt i sitt hjem av to innbruddstyver, hvorav den ene tok strupetak på ham, mens den andre bearbeidet hans hode med en sandsekk og en hammer. Etter at Leknes tilsynelatende var gjort uskadelig brøt tyvene opp en kiste hvor det var oppbevart ca. 15 000 kroner i penger og verdisaker.

Av en eller annen grunn er imidlertid tyvene blitt forstyrret i sitt arbeid, idet de i hastverk har etterlatt seg det meste av verdisakene.

I elendig forfatning

En av våre medarbeidere avla i middags Leknesgården et besøk. Gården ligger ca. fem meter fra veien som fører fra Haukeland til Minde og er omgitt av krattskog og utmark. Leknes, som er i 60-årsalderen, sov i en våningsbygning som vender ut mot veien.

Leknes var i en ytterst elendig forfatning da vi traff ham. Han var tilføyet flere kraftige slag i nakken og dessuten et dypt stikk ovenfor venstre tinning, som hadde hovnet voldsomt opp. Leknes var som rimelig kan være sterkt rystet over begivenheten og ville til å begynne med ikke fortelle noe. Etter en stund gir han imidlertid etter for vår inntrengende anmodning.

– Jeg hadde vel sovet et kvarters tid, forteller han, da jeg våknet av at noen puslet inne på værelset mitt. Litt etter ble jeg grepet i strupen og tilføyd et par kraftige slag av en gjenstand som jeg tror måtte være en sandsekk. Da jeg forsøkte å gjøre motstand, fikk jeg et slag over tinningen som nesten bedøvde meg. Jeg tror imidlertid tyvene ville ha fortsatt til det ikke var mer liv i meg hvis jeg ikke hadde simulert død.

Da tyvene trodde jeg var gjort uskadelig, gikk de bort til kisten, slo forsiden inn på den med en øks som var for hånden og begynte å gjennomgå innholdet. Etter en times tid gikk de ut gjennom døren. Jeg kom meg da såpass til meg selv at jeg fikk hentet min sønn, men da var tyvene forduftet.

– Tror De tyvene tenkte p å drepe Dem?

– Ja, det er jeg sikker på. Hvis jeg ikke hadde agert død, så hadde de vel slått meg til der ikke var mer liv igjen i meg. Han som slo tror jeg var en stor bomsterk kar. Da han slo meg, hvisket han til kameraten: «Hold på gubben», og så tok denne kvelertak på meg igjen.

– Hold fast på gubben mens jag slår ihjäl honom!

Bergens Tidende skrev om udåden samme dag.

BT skriver at Leknes er omkring 70 år, enkemann og bor i et tilbygg som er for en falleferdig rønne å regne. Tjue meter unna ligger en større hovedbygning der det hvor en del mennesker hvorav noen er Leknes sine pårørende. Det var noen av disse som hørte ropene fra Leknes og ilte til. Leknes hadde hørt klokken slå tre, og et kvarter senere skjedde innbruddet. Mennene hadde på seg lyse regnfrakker, og den ene snakket svensk. Han ropte: – Hold fast på gubben mens jag slår ihjäl honom!

Folk som kom til telefonerte til politiet og til nødhjelpstasjonen, som øyeblikkelig sendte en ambulanse. Etter behandling på nødhjelpen kunne Leknes sendes hjem, men måtte holde sengen. Forskjellige ting tydet på at tyvene var lokalkjente. Foruten de 3000 kronene i kontanter fikk de med seg to bankbøker og en del verdipapirer, men disse er verdiløse i tyvenes hender, ifølge BT.

80 år gammel gårdbruker

Også avisen Arbeidet omtalte saken 22. desember 1920. Her skrives det at han er 80 år og ble kjørt til Haukeland sykehus etter behandlingen på nødhjelpen. 26. januar 1921 skriver avisen at politiet trass i iherdig arbeid ikke har klart å oppklare saken.

Blir saken noen gang oppklart??