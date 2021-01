Landås for seksti år siden – lite er forandret

Dette prospektkortet av området rundt Landåstorget i forgrunnen og Strimmelen og Kolstien i bakgrunnen ble utgitt av Normanns kunstforlag AS omkring 1960. Det er få steder i Årstad bydel som er så lite endret på seksti år, men noen detaljer vil lokalkjente finne. Kiosken ved Bergen Sporveis busstopp er borte, og bensinstasjonen har fått større tak over pumpene. På Strimmelen, i Erleveien og Landåslien har det skjedd små endringer med bebyggelsen. På nordsiden av Kristofer Jansons vei 2-4 står det to trær. I dag er det ett stort og ett lite tre på hageflekken.

Trolleybusser fra Møllendal

Ellers ser vi en av Bergen Sporvei sine velkjente gule trolleybusser fra Sverre Munck AS/Sunbeam, som den gang var et nytt innslag i trafikkbildet så langt oppe på Landås. Sporveien hadde totalt 26 slike busser fra fabrikken i Møllendalsveien. Bussene ble produsert mellom 1957 og 1960.

Ombyggingen av linje 2 fra trikk til trolley startet i 1954, og i 1957 var det ledninger fra Engen til trikkesløyfen i Fridalen. Området lenger oppe på Landås måtte imidlertid vente til 30. juni 1958 før trolleybussen kjørte helt til Bolstad gård. I 1985 ble trolleybussen forlenget helt til Birkelundstoppen.

I 1959 reiste mer enn ti millioner passasjerer på linje 2 og linje 5 (Mulen – sentrum – Møhlenpris). Året etter ble bilsalget frigitt. Etter noen år var rask transport stående eller sittende på harde buss-seter erstattet av endeløse køer i egen bil.

Bildet kan sees i Bergen Byarkiv sin fotosamling.