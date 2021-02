Fra parkeringsplass til åtte funkisboliger i Hagerups vei

Hagerups vei 30, parkeringsplassen ved siden av næringsbygget Hagerups vei 32X, skal bebygges med åtte funkisrekkehus over tre plan. Boligene planlegges ferdigstilt i perioden fra 3. kvartal til 4. kvartal 2022, under forutsetning av vedtak om igangsetting innen 1. mai 2021.

Første boligetasje får skjermet inngang fra baksiden. Her blir det tre soverom, bad og bod. Andre etasje får stue, åpen kjøkkenløsning og spisestue. I tredje etasje blir det loftstue og bad, samt en solrik takterrasse. I tillegg blir det felles sykkelverksted på gateplan, og garasjeanlegg under bakken med mulighet for kjøp av privat parkeringsplass. Prosjektet har trapp/heis opp til inngangsparti og felles uteområde.

Boligene får tre soverom og bruttoareal på mellom 126 og 145 kvadratmeter. To av boligene er solgt. De gjenstående koster alle ca. 6,8 mill. kr. Selger er DNB Eiendom.

Eiendommen ble i juni 2020 solgt fra Hagerups vei 32 Y AS til Opphus AS, som har adresse Fannrem i Trøndelag.