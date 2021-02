Rema 1000 Wergeland på pantetoppen i Bergen

I fjor satte nordmenn ny panterekord, og hos Rema 1000 Wergeland ble det pantet nesten 1,5 millioner flasker og bokser. Det er mest i Bergen og nest mest i hele Vestland fylke. – Det er bra at folk panter og vi ser ofte at folk står i kø for å få pantet, sier butikksjef Knut Høyland.

Nordmenn er flinke til å pante alt av tomme flasker og bokser. I fjor pantet vi nesten 1,4 milliarder flasker og bokser, 20 prosent mer enn året før. Gjennom pantingen bidro vi til at 20 800 tonn plast og 11 600 tonn aluminium gikk til resirkulering.

Rema 1000 Wergelands panteautomater tok imot nesten 1,5 millioner flasker og bokser i fjor. Det er mest i Bergen og elleve prosent mer enn året før. Det viser tall fra panteselskapet Infinitum.

Folk tenker både miljø og penger

– Vi er en av Rema-butikkene i Norge med flest kunder og da er det naturlig at det også blir mye pant. Vi har to panteautomater i et eget panterom, slik at kunder kan pante i fred og ro hos oss. Da pantesatsen økte merket vi at mengden pant vi fikk inn også økte. Jeg tror folk tenker både på miljøet og det at de får penger igjen når de panter, sier Knut Høyland.

Over ni av ti flasker blir pantet

I fjor ble 92 prosent av alle solgte flasker og bokser pantet. Det er ny rekord og en viktig del av forklaringen er at grensene var koronastengte store deler av 2020.

– Koronastengte grenser førte til at nesten alle bokser og flasker som ble drukket i Norge var norske, og kunne pantes. Det bidro til at flere pantet alt, og vi ser at økningen har vært særlig stor i fylkene nær svenskegrensa. Nordmenn har gode pantevaner og det er viktig at vi opprettholder de gode vanene også når grensene åpnes igjen. Gjennom å pante sørger vi for at bokser og flasker resirkuleres og blir til råstoff for nye flasker og bokser, sier Randi Haavik Varberg, direktør for informasjon og marked i Infinitum.

Knarvik, Bergen og Voss på fylkestoppen

I Vestland fylke ble det totalt pantet 168 millioner flasker og bokser i 2020. Rema 1000 Knarvik fikk inn mest med 2,1 millioner flasker og bokser. Deretter fulgte Rema 1000 Wergeland med 1,5 millioner flasker og bokser, og på tredjeplass Kiwi Palmafossen på Voss med 1,42 millioner flasker og bokser.