Stor rift om nye boliger i Årstad bydel

Ønsker du å flytte inn i ny leilighet i Årstad bydel før kalenderen viser 2023, må du være rask. De aller fleste prosjektene er i ferd med å bli utsolgt.

På Landås ligger to prosjekter ute på Finn:

Erleveien 20 og Hagerups vei 30. I Erleveien er 20 er 40 av 41 leiligheter solgt, mens to av åtte er solgt i Hagerups vei.

Ved Damsgårdssundet er de aller fleste byggene i det store utbyggingsområdet mellom Krohnviken og Puddefjordsbroen nå ferdig. I Alumen i Damsgårdsveien 97 er 37 av 48 leiligheter solgt.

Også i Kronstadparken går fornyelsen av området mot slutten. OBOS har tre store prosjekter, Hus A, B og C. Hus A har innflytting fra høsten, hus B og C høsten 2022. Hus A har tre ledige boliger, hus B 27 og hus C tre.

Fantoft Stasjon i Fantoftveien 16, like ved bybaneholdeplassen, består av 55 leiligheter. Bare seks er ledig.

Litt ovenfor kommer Kråkehaugen, fire punkthus med totalt 55 leiligheter. 19 leiligheter er ledig.

Kronstad Stasjon, Fabrikkgaten 7 A, omfatter 70 leiligheter som blir innflyttet i løpet av våren. Her er 16 leiligheter ledig per 15. februar. Utbygger er Axer Eiendom AS/Merkantilbygg Holding AS.

Bonavas første prosjekt på den gamle TINE-tomten på Minde, Meieritaket, omfatter 62 leiligheter. Bare fire er ledig.

Ved bybanestoppene på Kronstad kommer Backergruppen med Kronstad X der boligprosjektet omfatter 50 leiligheter. Hele 47 av disse er solgt.