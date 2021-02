Skal lage plan for området rundt Solheimsvannet

Bergen kommune starter nå arbeidet med offentlig detaljreguleringsplan for Mindemyren nord, området rundt Solheimsvannet. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bolig, barnehage, næring, torg, parkarealer og et kommunalt flerbruksbygg som blant annet skal inkludere skole (den gamle postterminalen).

Det skal planlegges for gode og attraktive byrom innenfor planområdet. Sentral plassering, de nye tiltenkte funksjonene og potensialet som ligger i Solheimsvannet med grøntarealer og naturmangfold, gjør området attraktivt i den fremtidige utviklingen av Mindemyren.

Viktige premisser for reguleringsplanarbeidet er: