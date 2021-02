1961: Strimmelen, Kolstien og Mannsverk utbygd – Slettebakken uten haller og baner

Lørdag 19. august 1961 fotograferte Widerøes Flyveselskap AS Bergensområdet fra luften. Ett av bildene som ble tatt viser Strimmelen, Kolstien, Mannsverk og Slettebakken. På 1950-tallet hadde det foregått en enorm utbygging i sentrale deler av Landås. Det var imidlertid kort vei fra tettbebyggelse til ubebygde områder. Utbyggingen av nordre del av Slettebakken-området tok til i 1930-årene. Det meste av Slettebakken sør og området sør for Mannsverk, Knausen, Gerhard Grans vei, Henrik Jægers vei, var fortsatt ubebygd i 1961. De tre lavblokkene i forgrunnen er Vilhelm Bjerknes’ vei 14 til 30, mens veien som svinger mot vest nord for nummer 14 er Johan Hjorts vei. Lavblokkene som så vidt kommer med i venstre billedkant ligger helt sør i Kristofer Jansons vei.

Sletten Shopping Senter sin tomt er så vidt ikke kommet med på bildet fra 1961. Senteret ble tatt i bruk i 1964.

Bergenshallen og fotballanleggene på Slettebakken kom på slutten av 1960-tallet.

Google-bildet under viser noenlunde samme område. Både sør og nord for Mannsverk skjedde det en stor utbygging på 1960- og -70-tallet. Selv om det meste av området nå er utbygd, viser bildet under det er tre betydelige grøntdrag som er blitt bevart.