Galleri Fantasi med påskeutstilling

Galleri Fantasi i Kristofer Jansons vei 26 på Sletten har valgt å ha åpent i helgene 20.-21. og 27.-28. mars kl. 13 til 16.

Galleriet, som ligger noen minutter fra Sletten Senter, vil ha strenge koronatiltak, men likevel bidra til at det er et tilbud til for mennesker som har bypåske og som trenger å hente litt inntrykk i disse vanskelige tidene.

Blant utstillere/kunstnere finner vi Ruth Borge, Anne Gunn Oxholm, Rolf Møll, Tor Gunnar Gundersen, Eva Rognvik, Eli Thornquist og Ronny Sangholdt.

Galleri Fantasi tilbyr malerier, litografier, akvareller, trykk, keramikk, håndarbeid, strikk og sesongprodukter.