Johan Blytt brakte fotballspillet til Bergen og fikk bygget Valhall på Ulriken

De ser ikke ut til å være kledd for fjelltur disse seks bergenserne som, trolig en senvintersdag, mellom 1903 og 1910 satte seg ned på benken i solveggen på hytten Valhall på Ulriken. Damen til venstre har støvletter helt uten mønster! Bildet er i en serie fra hytten som tørrfiskhandler Gustav Emil Mohn (1875-1957) har tatt. Hans digitale samling på Universitetsbiblioteket i Bergen omfatter 440 bilder.

Valhall ble bygget i 1896 og er byfjellenes nest eldste. Valhall har adresse Byfjellene 82 og ligger sørvest for Hauggjelsvarden, 674,3 meter over havet. Hytten ligger ved østbredden av Øvstegjelsvatnet, som er et av få vann på Byfjellene som det er lov å bade i.

Det er i første rekke Johan Nicolay Lieske Blytt sin fortjeneste at hytten ble bygget. Blytts lillebror Albert er nummer to fra venstre på det øverste bildet.

Johan Blytt ble født i Bergen 1. oktober 1871 og døde 9. september 1953, nær 82 år gammel. Foreldrene var kjøpmann «Havanna-Plytt» Albert Blytt og Anna Margaretha Lieske. I 1898 giftet han seg med Sigrid Hanssen, datter av den kjente bergenske overlegen Klaus Hanssen. Paret fikk seks barn. Etter Hambros middelskole tok han handelsskole- og merkantil utdannelse i Tyskland og Frankrike. Blytt drev egen forretning fra 1896. Han hadde en rekke kommunale verv og var mye benyttet i idretts- og forsvarsorgan. Blytt var en flittig bidragsyter med artikler i dags- og fagpresse om idrett, jakt og fiskeri. Han organiserte Bergens første heimevern og har gitt navn til Johan Blytts vei fra Haukelandsbakken og oppover mot Ulriken. Blytt tok initiativet til byggingen av veien som nødsarbeid i 1920-årene. En portrettbyste av Blytt ble 1928 reist på Skansemyren idrettsplass av byens idrettsungdom som honnør for hans innsats som idrettsforkjemper, både som dyktig utøver og organisator.

Blytt var en allsidig idrettsmann. På Blytts initiativ, da han var sjef for Nygaards Compagnie (Nygaards Bataljon) innførte han idrett i korpset. I 1882 introduserte han fotballspill i Bergen – tre år før Norges første rene fotballklubb, Christiania Footballclub ble stiftet. Trolig med hjelp av voksne hadde 11-åringen fått tilsendt spilleregler og fotballer fra England.

Han ble medlem av Bergens Turnforening og var både forturner og overturner. Han innførte flere idretter i foreningen.

Blytt var også blant stifterne av Bergens Svømmeclub og var den første president i Norges Svømmeforbund.

Blytt var den tids Trond Mohn. Han var pådriver for å anlegge lekeplasser, idrettsplasser, turnhall, svømmehall, nytter, turveier, skiløyper og skibakker i Bergensområdet. Han var også engasjert i livredning og forsvarssak

I 1921 ble han slått til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for sitt arbeid innen idrett og samfunnsliv.