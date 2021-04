Drivingen av Årstadtunnelen avsluttet – innredningen godt i gang

Lørdag 20. mars gikk siste salve i Årstadtunnelen mellom Kronstad og Fløen via Haukeland sjukehus underjordiske holdeplass. Dermed var nok en milepæl i bybaneutbyggingen mellom sentrum og Fyllingsdalen var fullført. Det er Skanska som har stått for utsprengningen av Årstadtunnelen.

For berørte naboer til tunneldrivingen har det vært en krevende tid. Å bygge bybane i tettbygd strøk har sine utfordringer, derfor er man i Bybanen Utbygging ekstra glad for å kunne melde at det går mot roligere tid for dem som har bodd tettest på sprengningsarbeidene.

– Nå er vi ferdig med all tunneldriving i fra sentrum til Kronstad, og innredningsarbeidene er allerede godt i gang. Nå gleder vi oss til både vi og alle dere kan ta i bruk den nye underjordiske holdeplassen på Haukeland sjukehus, sier byggleder i Bybanen Utbygging, Catrine Hatlenes.