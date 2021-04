Solheimsviken får hurtigladeranlegg for elbåt

Solheimsviken blir en del av Nord-Europas første elbåthurtiglader-nett og får hurtigladere for elbåt innen få uker. I tillegg til ladere flere steder i Bergen kommer det ladere i Florø og Oslo.

– Norge har ledet an i elbilrevolusjonen. Nå vil vi gjøre det lettere å bytte til elbåt, sier BKKs konsernsjef Jannicke Hilland. BKK er et av Norges største kraft- og fornybarkonsern, og har ambisjon om å bli størst på elektrifisering i Norge.

Stor interesse

– Vi har jobbet med planene over tid. Særlig de siste månedene har elbåt-interessen blitt merkbart større. Det vil ta tid før elbåtmarkedet blir stort, men skal det bli et marked må lading være trygt og tilgjengelig. Både båteiere, marinaer, båtforhandlere og politikere har stilt spørsmål hvordan lading skal skje. Den usikkerheten reduserer vi nå, sier Hilland.



Første store satsning

Elbåtladerne blir en del av BKK-selskapet Plug som fra før bygger, eier og drifter landstrømsanlegg til skip. Sammen med Bergen Havn har selskapet bygget Europas største landstrømsanlegg for cruiseskip. Hurtigladernettet blir det første av sitt slag i Nord-Europa, og ett av få i verden.

– Det er noen få planer om enkeltladere i Norge. I Europa finnes det et par private initiativ, sier daglig leder i Plug, Maria Bos.

De fem første ladestedene er bare første del av satsningen.

– Skal Norge få en ladeled langs kysten må det langt flere ladere til. Vi jobber med både Oslofjorden og Vestlandet. Vi har flere planer, og god dialog med flere havner og båtforeninger. Men vi vil veldig gjerne høre fra båtfolket selv, hvor de ønsker lademuligheter, sier Bos.



Tre steder i Bergen

I første omgang planlegger Plug ladere på tre steder i Bergen.

– Vi setter vi opp hurtiglader på GC Riebers område i Solheimsviken, i nærheten av BKKs nye hovedkontor på Skipet. Dette blir en hurtiglader slik vi kjenner langs veiene. I tillegg skal vi sette opp vanlige ladere på Marineholmen. Dette er ladere som trygt skal lade elbåtene til elbåtringen Kruser. Her kan alle leie en elbåt, sier Maria Bos. Marineholmen-laderne vil være aktuelle for flere marinaer og båtforeninger.

– Vi ser at flere båtforeninger nå har de samme spørsmålene som borettslag har stilt. Hvordan skal man legge til rette for at flere vil lade samtidig. Vi har erfaring med å bygge alle type ladeløsninger, og vi tror mange marinaer og båtforeninger vil trenge hjelp med å løse dette, sier Bos.

Lader i Vågen?

I tillegg til laderen i Solheimsviken, jobber Bergen Havn og Plug sammen med å finne plassering til hurtiglader i området rundt Vågen.

– Vi gleder oss til å tilby elbåtlading for arbeidsbåter og fritidsbåter i Bergen Havn. Vi har vært pådriver i mange år for å redusere utslipp og støy i havnen, ikke minst i samarbeidet med Plug om landstrøm til skip. Dette er et viktig steg i retningen av en grønnere by og grønnere havn, sier Johnny Breivik, Havnedirektør i Bergen Havn.

Laderen i Florø eies sammen med Sogn og Fjordane Energi (SFE), og bygges i samarbeid med elbåtgründerne i Evoy, Kinn kommune og Florø Havn. Laderen står klar i løpet av kort tid.

I Oslo kommer første ladere på Aker Brygge. Aker Brygge Marina går foran i utviklingen, og stiller grunn til disposisjon i et av Oslos mest attraktive områder. Ladeanlegget vil stå klar i løpet av sommeren.

Samme ladeplugg som bil

Da elbilene kom var det forskjellige ladeplugger for forskjellige biler. Nå er det standardisert. Plug mener det samme må skje for båter.

– Vi må lære av elbilene. Vi mener CSS-ladepluggen som brukes på lading for elbiler, også er den beste og tryggeste for elbåter. I dag ser vi noen spede forsøk på lading som vi ikke mener er trygt, eller klokt, når mange elbåter etter hvert skal lades samtidig i en havn, sier Maria Bos.