Ballbane og to lekeplasser åpnet i Solheim

Lien lekeplass, Løvstakklien lekeplass og Solheim ballbane er åpnet og klar for bruk.

Lien lekeplass har klatretårn utformet som det tidligere landemerket IFA-tårnet, balanse- og klatrelek, lekehus, fellesgrill og spisesoner, amfi, beplantning og belysning for mer brukstid under vinterhalvåret.

Løvstakklien lekeplass har stor fuglerede-disse, klatretårn med rutsjebane (høyt nok til å gi «sug i magen»), opphøyd sandkasse, amfi med sitteplasser, apparater for egenveksttrening, vannpost som drikkevannskilde og til lek samt bærbusker og frukttrær.

Solheim ballbane ved Solheimsgaten er bygget for en opplevelse av trygghet og konkurransefritt samvær. Den tidligere store grusflaten er brutt opp i mindre rom med ulik karakter. Her er flerbruksflate for ballspill, sykkellek og nabolagssamlinger, klatrelek, trampoline, bocciabane, spise- og oppholdssoner med fellesgrill, soner for mer tilbaketrukket samvær, takoverbygg og strømuttak.

Også her er det belysning som gjør plassen mer tilgjengelig, og gir flere brukstimer gjennom vinterhalvåret. Dessuten er det nye atkomster slik at det nye byrommet også kan bli en foretrukket snarvei gjennom området. Her er gatekunst av blant andre AFK, Helm, Miko og TRI.

Lekeplassene er utarbeidet i samarbeid med Norconsult AS, og bygget av Anleggsgartner Svein Boasson AS. Områdesatsing Solheim Nord har bidratt med verdifull lokalkunnskap. På Solheim ballplass har Bærekraftige Liv Løvstakken og velforeningen ved Solheim Borettslag bidratt med verdifull lokalkunnskap.