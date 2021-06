Kollisjon i Inndalsveien mellom trikk og lastebil, sjåfør uskadet

Kollisjoner og utforkjøringer førte ofte til sammenstimlinger i bilenes barndom. Dette bildet tok Atelier KK 12. juni 1934 utenfor Inndalsveien 15. «Ulykke etter lastebilen til Flora Smørfabrik kolliderte med trikken i Inndalsveien» står det i teksten til bildet i Universitetsbibliotekets billedsamling.

Utrolig nok kom sjåføren på lastebilen fra ulykken uten en skramme. Bilene var meget solide den gang, og Chevrolet-en med kjennetegn O-641 ser ut til å ha kommet fra kollisjonen med bare mindre skader. Flora Smørfabrik holdt til i Holmedal i Sunnfjord. Fabrikken ble startet av bergenseren Johan Jensen, som var mannen bak industrieventyret i bygden.

Svingte foran trikken

Bergens Arbeiderblad fikk saken med på førstesiden samme dag som ulykken skjedde. En alvorlig kollisjon mellom bil og trikk fant sted i halv elleve-tiden i formiddag oppe i Inndalsveien.

Det var Flora Smørfabrik sin lastebil som kom kjørende over jernbanebroen på vei fra byen. Trikken kom kjørende samme vei, og lastebilen som skulle komme forbi trikken kjørte på venstre side. På broen har sjåføren formodentlig villet svinge foran trikken for å komme over på høyre side av veien igjen.

Imidlertid er han kommet for nær innpå trikken. Et øyenvitne forteller at trikken i nedoverbakken hadde godt sig og i det første støt satte lastebilen på tvers av trikken. I annet støt ble bilen snudd med radiatoren mot trikken og i det tredje støt ble bilen sendt med full fart over fortauet, inn gjennom et hagegjerde og like mot inngangsdøren til Inndalsveien 15.

– Altan truer med å ramle ned

I farten har bilen slått en hydrant overende og flekket av stativet på et av trærne på fortauet. Hagegjerdet er naturligvis knekket ned. En kraftig støttestolpe for altanen i annen etasje er knekket over som en fyrstikk og altanen truer med å ramle ned.

Sjåføren på lastebilen hevder at han i bakken gled på trikkeskinnene og på den bløte asfalt og dermed kom for nær trikken. Han husker ikke stort av det som passerte, og er nærmest uforståelig at han er kommet fra luftfarten uten en skramme.

For beboerne i nummer 15 har forskrekkelsen sikkert ikke vært mindre. Lastebilen dekker fullstendig inngangsdøren til huset.

Det var i formiddag en mengde nysgjerrige til stede. Fotografen hadde sin fulle hyre med å holde de ivrigste av «kjuaguttene» på avstand for å få mest mulig av bilen med på bildet. Det lyktes så noenlunde.