Industristedet Solheimsviken i 1968

Dette flyfotoet tok Norvin Reklamefoto for P. G. Rieber & Søn i 1968. Det store bygget i forgrunnen kjenner vi som Utustningsbygget, etter BMVs aktiviteter i bygget. I dag er det Bergen Helsehus som holder til i bygget. Bygget var det første prosjektet GC Rieber Eiendom startet på i Solheimsviken. Lenger bak ser vi K71, som ble eid av P. G. Rieber & Søn. Dette var nok grunnen til at Norvin tok flyfotoet.

Øvrige bygg i Solheimsgaten er historie. I bakgrunnen ser vi delvis skjult Florida med veien som skal føre nye Nygårdsbroen over til Fjøsangerveien. Dette året ble trafikken over Nygårdsbroen delt i tre felt med midtfeltet reversibelt. Den nye broen over strømmen mellom Store Lungegårdsvann og Puddefjorden ble tatt i bruk i 1978.

På østsiden av Fjøsangerveien er bebyggelsen mindre endret på 53 år. Flere hus rundt Jørgen S. Lien-bygget er fjernet, bl.a. i forbindelse med bygging av den nye Nygårdsbroen. Jørgen S. Lien gikk konkurs tre år senere.