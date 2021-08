Wergeland-bilde med påminnelse om en trist ulykke

Dette bildet over Wergeland-området tok Widerøes Flyveselskap 4. juli 1960. Mye har forandret seg i området på disse 61 årene. Shell-stasjonen og Wergeland Transport sine lokaler på baksiden er historie, likeså byggene mellom den tidligere myren Rautjern, mellom Bendixens vei og Fageråsveien, og Storetveitveien.

8. april 1951 skjedde det en tragisk ulykke i Rautjern. På myren druknet en tre år gammel jente og en fire år gammel gutt. Barna gikk gjennom et myrhull og ble liggende under vann i over en time før de ble funnet. Rautjern ble i en del år brukt som bosshaug og var under oppfylling da ulykken skjedde. Guttens tvillingbror hadde også gått i myren, men kom seg opp igjen. Noen uker før hadde en annen liten gutt falt uti, men faren fikk ham opp i siste øyeblikk.

Området var en yndet lekeplass og foreldre i strøket hadde lenge bedt om gjerde rundt myren. Eneste advarsel var skiltet «Politi. Myren er ufarbar». Ifølge avisoppslag hadde de fleste barn i området falt i myren, men bare de to små barna hadde omkommet.

I 1954 ble Rautjern fylt igjen. – Rautjern blir en grønn oase, skrev BA 5. juli 1955.