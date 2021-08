Anna Nigardsøy (15) fra Baune på Equinors talentleir for jenter

Anna Nigardsøy (15) fra Baune har den siste uken knivet med jevnaldrende jenter i alderen 14-15 år, for å overbevise Norges Fotballforbund om at hun er blant fremtidens landslagsspillere som kan bidra til at norske landslag kan kvalifisere seg til de store mesterskapene.

− Min største drøm er vel å bli fast spiller i startelleveren til landslaget og på sikt spille i en god utenlandsklubb, sier Anna.

Koronasituasjonen gjorde at det også i år var usikkert om talentleiren som er det øverste nivået av Equinor Landslagsskolen kunne gjennomføres. Men heldigvis fikk NFF på plass et strengt smittevernsregime som har gjort at de mest talentfulle fotballjentene i 2006 og 2007-årgangen har kunne møtes og trene sammen på Urædd sitt treningsanlegg i Porsgrunn.

Gjennom året har NFF en rekke tiltak for de spillerne som er gode nok til å være en del av Equinor Landslagsskole, og leiren i Porsgrunn er en viktig samling for å kunne utvikle spillerne som kan spille på J15-landslaget både i år og neste år.

− Det er utrolig godt at pandemien ikke satte en stopper for jentenes talentleir. Vi har samarbeidet med NFF om utviklingen av unge fotballspillere i over ti år, og vi vet at samlinger som den i Porsgrunn gir talentfulle spillere muligheten til å måle krefter med likesinnede. Vi tror at spillerne fra Vestland som deltok på årets leir får motivasjon til å yte det lille ekstra for å utvikle seg videre som fotballspillere, sier Cathrine Instebø, sponsorsjef Equinor Morgendagens Helter.

Kan få spille med flagget på brystet

I alt deltok over 90 jenter i alderen 14-15 år på leiren. Til stede var J15-landslaget, et skyggelandslag bestående av talenter som kniver om å bli aktuelle for landslagsspill på J15, og to tropper med spillere fra J14. At det gror godt blant jentene i norsk fotball er utvilsomt og før pandemien bet de yngre landslagene godt fra seg i møter med andre nasjoner.

Fakta om Equinor talentleir for jenter 2021:

Talentleir for Norges mest lovende fotballspillere mellom 14 og 15 år.

Ble arrangert 7. – 11. august på Urædds treningsfelt i Porsgrunn.

Et samarbeid mellom Norges Fotballforbund og Equinor sitt talentprogram Morgendagens Helter hvor selskapet støtter talentutvikling innenfor idrett, kultur og realfag.

Øverste nivå i Norges Fotballforbunds landslagsskole, som har som mål å drive systematisk talentutvikling for å danne Norges fremtidige landslag.