To bygårder og parkeringsplass gir plass til 32 leiligheter

Gammelt erstattes med nytt når boligprosjektet i Michael Krohns gate 25-29 blir realisert. Her skal det oppføres 32 selveiende boliger. Prosjektet erstatter to slitte bygårder samt en parkeringsplass. De siste årene er store deler av nordsiden av Michael Krohns gate fornyet. Like ved kommer næringsbygget Krohn’en.

I tillegg til private balkonger blir det fellesarealer i bakgården og i svalgangene i hver etasje. På taket blir det fellesområde med blant annet hage.

Rammesøknad ble sendt Bergen kommune i juli. Sammen med Fortunen Arkitekter jobber utbygger med å ferdigstille de overordnede grepene i prosjektet, før detaljene skal jobbes på plass. Kaland & Partners Nybygg skal stå for salget av boligene.