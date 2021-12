Bergen har passert 1600 soltimer i 2021, nær 500 flere enn i Tromsø

Fire av de seks siste årene har Bergen hatt om lag 1600 soltimer. Idet 29 dager av 2021 gjenstår har Bergen passert 1610 soltimer. Desember er normalt en solfattig måned, så fasit for 2021 vil trolig være et helt gjennomsnittlig år når det gjelder solskinn. Med ny solmåler i flatt lende i 2015 er antall soltimer i Bergen på høyde med mellomeuropeiske byer som Brussel (1546), Praha (1668), Paris (1662), Berlin (1626), Amsterdam (1662), Warszawa (1571) og London (1633).

Fem påfølgende måneder med mye sol

2021 startet med en solrik januar og februar. Mars var grå med halvparten så mye sol som gjennomsnittet i årene 2016-20. Månedene april til juli hadde sol omtrent på normalen. Alle fire hadde over 200 soltimer. Etter en meget solrik august med hele 325 soltimer fulgte september litt under middels. Oktober 2021 ble den gråeste siden målingene startet. November var noe under gjennomsnittet.

Nær 500 flere soltimer enn Tromsø, litt over Trondheim

Bergen har i 2021 hatt nærmere 500 flere soltimer enn Tromsø og 250 flere enn Karasjok. Bergen og Trondheim har ligget noenlunde likt i antall soltimer etter at Bergen fikk ny solmåler i 2015. I år ser det ut til at Bergen tar en knepen seier. Etter elleve måneder har Trondheim 1588 soltimer.

De to værstasjonene ved Mjøsa som måler soltimer, Kise (1675,5) og Østre Toten (1757), ligger noe over Bergen. Løken i Volbu i Øystre Slidre kommune i Valdres imponerer med 1813 soltimer. Bergen Florida hadde i samme periode bare 1184 soltimer. Byfjellene stjeler mye sol. Da solmåleren ble flyttet til Flesland, kom Bergen på linje med stasjoner i mindre fjellrike områder.

Som vanlig er det Oslo og stasjonene på Sørlandet, Kjevik og Landvik ved Arendal, som er på topp. Alle tre har i overkant av 1900 soltimer. Mange dager med skyer fra vest og nordvest har vært gunstig i disse områdene. Normalen for Oslo i årene 1961-90 var 1669 soltimer. Forskjellen i 2021 mellom Bergen og solrikeste sted, Landvik, 340 timer, tilsvarer en knapp time sol per dag.

Soltimer andre norske værstasjoner januar-november 2021: