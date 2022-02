Da Olav og Märtha ble gjenforent med barna på Fjøsanger

21. februar fylte kong Harald 85 år. Harald er kjent for sin gode hukommelse, men det er nok tvilsomt om han husker besøket i Bergen da han som toåring i 1939 fikk møte sine foreldre etter tre måneders fravær. Lørdag 15. juli 1939 ble den daværende kronprinsfamilien forenet på Fjøsanger. Mens kronprins Olav og kronprinsesse Märtha kom med båt fra Amerika kom kong Haakon og barnebarna Ragnhild, Astrid og Harald med tog fra Oslo til Fjøsanger.

Til Bergen etter tre måneders møte med det norske Amerika

Kronprins Olav og kronprinsesse Märtha kom til Bergen med «Stavangerfjord» fra New York og ble møtt av mellom 10 000 og 20 000 mennesker ifølge BA. Pressen fikk komme om bord og intervjue kronprinsparet, som i ti uker hadde besøkt det norske Amerika. – Overveldende er det eneste ord som kan brukes, sa kronprinsen om den gjestfriheten de ble møtt med. Blant spørsmålene de hadde fått var «Hvordan liker De hot dogs (varme pølser) og Jitterbug (den nye amerikanske dansen)?» Kronprins Olav hadde uttalt seg til avisene i praktisk talt alle byer de besøkte i Amerika, «så jeg synes det var hyggelig å kunne gjøre noe for den norske presse også», sa Olav ifølge BA.

– Trenger ikke bli krig for min skyld

Besøket i Bergen skjedde bare halvannen måned før andre verdenskrig startet med Tysklands angrep på Polen. Krigen må ha kommet overraskende på kronprinsen:

– Fra den amerikanske presse er det kommet melding om at De ikke tror på krig?

– Har jeg det? Nei da, jeg sa det behøver ikke å bli krig for min skyld!

Almindelig munterhet, ifølge BA.

Møtt av hundrevis av barn og menn med flosshatt

Mens kronprinsparet ble kjørt i bil til Fjøsanger, kom kong Haakon og barnebarna med natttoget fra Oslo. På stasjonen ble de møtt av hundrevis av barn.

– Ragnhild, Astrid og Harald styrtet av toget og ga mamma og pappa en kraftig klem mens folkemengden akkompagnerte med like kraftige hurrarop. Ragnhild kunne ikke holde tårene tilbake, og folk bemerket at prinsessene er jo akkurat som andre unger som ikke har sett far og mor på tre måneder.

Til slutt ble Harald tatt på armen av mamma og fikk vinke til de andre barna, hvilket han syntes var svært morsomt. Fullt så morsomt var det ikke for alle å gå pent omkring og hilse på alvorlige menn i floss og stripete bukser, men småbarna fant seg tålmodig i sine prinse- og prinsesseplikter, selv om de tok et godt tak i mammas skjørt med den ene hånden, skrev BA.

Deretter kjørte bilene av sted til Gamlehaugen, mens fotografiapparatene klikket for siste gang. Lydfilmavisen var også til stede.

Halvannen måned senere var krigen i gang ute i Europa, og ni måneder senere kom krigen til Norge. For Harald og søstrene ble det et nytt og enda lengre fravær fra pappa Olav.