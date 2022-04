Mye godvær i Bergen i mars, men 1958 har fortsatt solskinnsrekorden

Mars 2022 bød på mye godvær i Bergen. 185 soltimer er ny rekord for mars for solmåleren som kom i drift på Flesland høsten 2015, men det er langt fra ny bergensrekord for den første vårmåneden. I mars 1958 hadde vi hele 213,5 soltimer og i 1964 211,8. I 1996 ble det registrert 184,2 soltimer.

Disse målingene ble gjort på Florida, der fjellene stjeler mange soltimer. Den siste marsdagen i 2022 viser forskjellen mellom Florida og Flesland. Da hadde vi klarvær fra soloppgang til solnedgang. På Florida ble det registrert 10 timer og 47 minutter med sol, på Flesland 12 timer og 12 minutter.

Nå følger tre normalt solrike måneder

Mars 2022 hadde nesten fire ganger så mange soltimer som mars 2021. Nå går vi inn i en årstid som normalt er den beste værmessig i Bergen. April til juni er de solrikeste månedene hos oss, men oversikten under forteller at antall soltimer kan variere en del fra år til år. Det er nok overraskende at mai i gjennomsnitt de siste seks årene har hatt flere soltimer enn juni. Dette skyldes i hovedsak en meget grå juni i 2017.

Av årets om lag 1600 soltimer, gjennomsnittet for årene 2016 til 2021, kom i overkant av 700 timer i april, mai og juni.

Solrekord i Oslo

Med 227,6 soltimer i mars satte Oslo Blindern ny rekord. Flest soltimer hadde imidlertid Østre Toten med hele 235,3 timer.

Slik ser oversikt for soltimer i mars 2022, fra færrest til flest, hentet fra https://seklima.met.no/ :

Tjøtta 81,9

Valnesfjord 83,1

Tromsø 89,3

Karasjok 124,4

Flåm – Joaset 128,4

Njøs i Sogndal 135,1

Fureneset i Fjaler 147,8

Trondheim 159,3

Bergen Flesland 185

Landvik ved Arendal 212,7

Løken i Volbu (Valdres) 214,8

Kise på Hedmark 219,5

Kjevik 223,7

Oslo Blindern 227,6

Østre Toten 235,3