GC Rieber Eiendom tildelt Eiendomsprisen 2022 for Skipet

Juryen som deler ut Eiendomsprisen sammenligner ofte prosjekter som ikke tilhører samme kategori og bruker heller ambisjonsnivået som fellesnevner. I år er det massivtrebygget Skipet i Solheimsviken med sin ambisiøse miljøprofil som gjør at byggherre og områdeutvikler GC Rieber Eiendom stikker av med prisen. Arkitekter har vært Paal J Kahrs Arkitekter og Holon Arkitektur.

Skipet er Bergens første og største næringsbygg i massivtre. Med sine fem etasjer, 14.200 kvadratmeter og over 650 arbeidsplasser er dette et prosjekt å regne med. Det store kontorbygget bukter seg som en sjøorm og troner mot hotellbygget utenfor, som et skip.

Skipet ligger i det transformerte verftsområdet etter Bergen Mekaniske Verksteder. Det ble etablert av Michael Krohn i 1855. Da hadde den nye tid kommet og man skulle bygge skip av jern, ikke lenger av tre. Det gjorde man ved BMV i 150 år.

Nå er det igjen bygget et Skip av tre her, og ringen er sluttet. Formen på bygget er inspirert av lokalhistorien og vi har etter beste evne søkt å vise dette og å tilpasse bygget til nabobebyggelsen og til byrommene omkring.

– Nytenkende massivtrebygg

Juryen for Eiendomsprisen består av Hans Martin Moxnes, Egil Herman Sjursen og Cecilie Andersson. De trekker frem at dette er et nytenkende massivtrebygg med et ukonvensjonelt byggeprinsipp som kombinerer massivtrepaneler og limtredragere og er mer materialeffektivt med langsgående bjelker som gir et fint samspill med store treflater og høye tresøyler. Dette er et bygg hvor stor fleksibilitet var i fokus fra starten av. Rom kan enkelt endre bruk fra kontor til møterom avhengig av fremtidens behov.

Sammen med andre bærekraftsløsninger, som grønt tak med solceller og batteri-backup i kjelleren og den fiffige løsningen at alle leietakere fikk bildelering i julepresang, gjør dette Skipet til et miljøprosjekt av dimensjoner.

Videre påpeker juryen at disse momentene er avgjørende for prisen fordi fremtiden krever av oss at vi fortsetter å satse stort, er innovative og ambisiøse i vårt byggeri. Bransjen trenger aktører som tør å være nytenkende og teste ut bedre måter å bygge på – kanskje har man her funnet den optimale oppskriften med like deler innovasjon og ambisjon.

– Vi er svært stolt av Skipet og synes det er kjekt at bygget blir lagt merke til ved å få en slik gjev utmerkelse. Vi takker juryen og takk til hele teamet som har vært med å skape dette fantastiske bygget. Takk også til Norwegian Hull Club, Eviny og BKK som tegnet langsiktige leiekontrakter i et bygg høye bærekraftambisjoner sier Tor Instanes, administrerende direktør i GC Rieber Eiendom.