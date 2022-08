Lesestoff, tobakk og snop i trikkesløyfen i Fridalen i 1959

I 1959 tok Atelier KK en rekke bilder for Bergens Kioskkompani AS. Blant disse var dette bildet av Haukelandsveien 51 i trikkesløyfen i Fridalen. Bygget står fortsatt, men Fridalstrikken hadde tatt sin siste tur i sløyfen to år tidligere. I flere tiår har Proff Gatekjøkken holdt til i bygget.

Utvalget av aviser og blader var upåklagelig. Blant avisene som er stilt ut er Daily Express, Daily Mail, Stockholms-Tidningen, Politiken samt en rekke norske aviser. Utvalget av ukeblader var mindre enn i dag. For de minste kunne kiosken blant annet skilte med tegneseriebladet «Lille Lulu».

Bergens Kioskkompani hadde en rekke utsalgssteder i Bergen. De første kioskene i Bergen kom på 1890-tallet. De høye åttekantede kioskene med ur og gapende dragehoder på toppen ble drevet av Bergens Avis- og Telefonkiosker fra 1893-94. Bergens Kioskkompani, et datterselskap av oslofirmaet Narvesen, ble etablert i 1899 og overtok Bergens Avis- og Telefonkiosker. De gamle kioskene ble revet og erstattet med en kiosktype som ble dominerende i Bergen til utpå 1950-tallet.

Les artikkel om da kioskene var et vanlig innslag i bybildet: