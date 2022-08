Linjefrisyre og farging av vipper og bryn på Minde

Dette bildet av Minde Damefrisørsalong tok KK Foto for salongen i siste halvdel av 1940-tallet. Bildet er blant de siste som er lagt ut på Marcus, Universitetsbiblioteket i Bergen sin billedsamling.

Frisørsalongen holdt til i Storetveitveien 20 (bygget ved rundkjøringen Storetveitveien – Fageråsveien) og ble drevet av Ruth Førland. I Norges handelsleksikon fra 1985 hadde salongen samme ledelse.

I dag ville en gjerne tatt bilde av en fullsatt salong, men den tids reklamebilder var gjerne uten kunder og medarbeidere. Oppslag på veggen om «Siste nytt i linjefrisyrer!» og «Farving av vipper og bryn» forteller at salongen følger med tiden. Om linjefrisyre finner vi kun to treff på www.nb.no Begge er hentet fra stavangeravisene Stavanger Aftenblad og Stavangeren like før jul i 1940. Med linjefrisyre menes helt enkelt en frisyre komponert etter det individuelle hode og ansiktets linjer.

De første annonsene for salongen finner vi i Bergens Tidende i desember 1937. 18. desember 1955 fylte frisørmester Karsten Førland 50 år. Ifølge fødselsdagshilsen i BA og BT startet han i 1930 «den nå så kjente «Cecil» frisørsalong, som han drev i 25 år». I 1954 tok han ut sine håndverkspapirer i damefrisørfaget og drev i 1955 Minde Damefrisørsalong sammen med sin hustru.. – Som venn og kollega er Førland et menneske som sprer tillit og solskinn ved sin dyktighet som fagmann og sitt lyse vennesinn. Der vil sikkert bli mange visitter og hilsninger til hans vakre hjem i Fageråsveien 1, Minde, stod det i gratulasjonshilsenen.

Siste annonse for Minde Frisørsalong stod i BT i april 1980. Karsten Førland døde i mars 1976, 71 år gammel, mens Ruth Førland døde i desember 1996, 84 år gammel.

I lokalene som Minde Frisørsalong benyttet har Data Elektriske AS holdt til i mange år.