Busser og lastebiler fra Wergeland & Molland Karosserifabrikk

Bergen har hatt en rekke bussfabrikker. En mindre kjent av dem er Wergeland & Molland Karosserifabrikk, som ble startet 1. november 1945 av Mons Wergeland og Reinert Molland. Virksomheten omfattet nybygging og reparasjoner av alle typer busser, laste- og varevogner, samt reparasjon av personvogner. Bedriften hadde et verksted på om lag 330 kvadratmeter bak Wergeland Bensinstasjon. «Arbeidere og funksjonærer er f. t. 12 mann», står det om bedriften i boken Det Norske Næringsliv – Hordaland fylkesleksikon, utgitt i 1952.

På Nasjonalbiblioteket finner vi 11 treff på Wergeland & Molland, mellom 1949 og 2007.

Treffene i 2007 gjelder lokalavisen Tysnes sin omtale av buss med registreringsnummer R-877. Denne bussen ble produsert av Wergeland & Molland, opplyser avisen. Utgangspunktet for kjøretøyet var en Dodge 1947-modell.

– Har utført et godt arbeid

Under tittelen «Flott buss til ruten Måløy – Oppedal» fortalte Fjordenes Tidende 5. oktober 1950 om sjåfør Olav Lillebø som nettopp hadde fått sin nye buss. To måneder tidligere hadde han sendt sin gamle buss til ombygging, men det var knapt understellet som var brukt i den nye.

– Det er firmaet Wergeland & Molland Karosserifabrikk i Bergen som har foretatt ombyggingen, og verkstedet har utført et godt arbeid. Det er førsteklasses og solid. Bussen er svært rommelig og har sitteplasser til 20 passasjerer. Døren er foldedør. Bussen er behagelig å sitte i og alt så ut til å virke tilfredsstillende, skrev avisens medarbeider etter en tur med bussen.

I mai 1952 fortalte Haugesunds Avis at HSR Billag AS hadde fått to nye rutevogner. En av dem, en svær godsvogn med dobbelt førerhus og lukket varehus med 2,30 x 6 meters plan, var bygget ved Wergeland & Mollands Karosserifabrikk.

1. januar 1958 ble Wergeland & Molland Karosserifabrikk oppløst. Fra samme dato fortsatte Mons Wergeland Smedverksted og Reinert Molland Karosseriverksted.

Eksplosjon

Siste omtale av bedriften var i BT 19. januar 1956. Da hadde Fana Brannvesen utrykning til Wergeland & Molland etter at det var oppstått ugreie med en acetylenflaske som voldte eksplosjoner og sendte ut en faretruende røyk. Brannfolkene ordnet opp i sakene og skaden var ikke stor, skrev avisen.