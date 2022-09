Kongens fortjenstmedalje til Øyvind Stegen fra Slettebakken

Øyvind Stegen (67) fra Vilhelm Bjerknes’ vei på Slettebakken, ble fredag 9. september tildelt H. M. Kongens Fortjenstmedalje i Grand selskapslokaler. Stegen har mange år bak seg innen redningstjeneste, både yrkesmessig og på frivillig basis. I mars 2020 fikk han henvendelse fra Bergen kommune og Bergen Legevakt om Fana Røde Kors kunne hjelpe med å ta imot passasjerer som kom med utenlandsfly for å informere om regler og rutiner i Norge og Bergen kommune, samt ta imot de av passasjerer som hadde symptomer på Covid-19.

Øyvind Stegen er en dreven mann til å håndtere slike forespørsler. Han mobiliserte raskt sitt mannskap, og etter en risikovurdering og tilrettelegging for mannskapet var Fana Røde Kors Hjelpekorps klar allerede tre timer senere for å ta imot det første flyet som kom til Flesland.

Etter hvert dukket det opp flere oppgaver i tilknytning til pandemien. Øyvind organiserte nok en gang Røde Kors Hjelpekorps sine mannskaper til transport av pasienter med Covid-19-symptomer som skulle til og fra lege og teststasjon, slik at isolasjon og smittevern var ivaretatt.

Da det kom ulike teststasjoner opp i kommunen, mobiliserte Øyvind Stegen nok en gang med mannskaper til å bistå på test stasjonene i Bergen sammen med mannskaper fra alle de andre Røde Kors-foreningene i Hordaland. Det er kun ti innen Norges Røde Kors som siden 1994 har fått H. M. Kongens Fortjenstmedalje.

Brannmann

I det sivile var Øyvind Stegen brannmann. Han avsluttet sitt yrkesliv som brannmester ved Fana brannstasjon. Da Årstad brannstasjon ble lagt ned i 2007, var Stegen med på sistevakten, i Brigade B. Han vokste opp i strøket og gikk og smugtittet på brannfolk og brannbiler da han gikk til og fra Fridalen skole.

Sin første jobb i Bergen brannvesen hadde han som sommervikar ved Årstad brannstasjon i 1977. I 1997 var han «Ukens ildsjel» i BA. Han fortalte den gang at han hadde gått rett fra nattevakt på Fana Brannstasjon i Sandbrekkeveien på Paradis til Fana Røde Kors sine lokaler ikke langt unna. Arbeidet i Røde Kors startet med at han som 17-åring tok Hjelpekorpsets grunnkurs.

På spørsmål om spesielle episoder Stegen husket fra tiden i Røde Kors svarte han: – En påske var alle som kunne krype og gå mobilisert for å lete etter to små gutter som var forsvunnet i Loddefjord-området. Det viste seg at de hadde krøpet opp i koffertlokket på en bil som så hadde lukket seg over dem. Det kunne endt med skikkelig tragedie, fortalte Øyvind Stegen.