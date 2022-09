Ny vinter med skøytebane i Leaparken på grunn av dårlig drenering?

Hver vinter siden Leaparken barnehage åpnet har bakken opp til barnehagen blitt som en skøytebane fordi grunnvannet på barnehagetomten renner ut i tilkomstveien til barnehagen.

– Jeg har selv sett barn skli, og falle med munnen først mot isen. 2-3-åringer har ikke begrep om holde seg for når de faller, forteller Åge Bratshaug. – Her går det også besteforeldre som skal hente og levere. Jeg har selv vært på Etat for bygg og eiendom i år for forhåpentlig å få fikset en dreneringskum og avløpsrør som leder vannet til nærmeste kum. Jeg har til og med prosjektert det for dem.

Svaret Åge Bratshaug og styrer Mette Westrheim i Leaparken barnehage fikk var at de mangler midler og folk. Nå er fire år gått siden saken ble tatt opp første gang, og ingenting har skjedd. Hvor mye midler krever et hjerneskadet barn etter et feil fall på denne skøytebanen? spør Åge Bratshaug.

Kanskje får vi et svar om det blir bevilget penger til prosjektet når kommunebudsjettet for 2023 blir lagt frem om noen dager.