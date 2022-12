– En av fire leiligheter på Landås er solgt av oss

Bjørn Tore Fauske leder Garantis kontor på Landås, noe han har gjort siden 2012 da kontoret ble åpnet. Han har selv bodd flere år i området, men bor i dag på Nedre Nattland, som i praksis er i forlengelsen av Landås.

– Landås er et fantastisk område, hvor man får dekket alle sine daglige behov, sier Fauske.

Han forteller at kontoret har hatt en fantastisk reise og at de i år feirer sitt tiårsjubileum. Årlig selger de cirka 150 boliger på Landås.

– Vi er den megleren som selger flest leiligheter i området. Én av fire leiligheter på Landås er solgt av oss. Det er vi stolte av. Ingen kjenner Landås som oss, sier boligmegleren.



Stabilt, godt marked

Noe av det som ifølge Fauske kjennetegner boligmarkedet på Landås er at det ikke er like påvirket av markedssvingninger som en del andre bydeler i Bergen. Så langt i år er prisene opp med 3,5 prosent, og de fleste visningene har vært godt besøkt.

– Leilighetene som legges ut på Landås er alltid populære. Om høsten er det alltid noe roligere enn ellers, så også i år. I år påvirker trolig stigende renter og økt usikkerhet også boligkjøperne. Min erfaring er imidlertid at når boligmarkedet svinger, noe det gjør med jevne mellomrom, så er Landås ofte mindre påvirket enn en del andre områder, sier Fauske, som har jobbet som eiendomsmegler siden 2006.

Han mener Landås sin sterke posisjon skyldes en rekke faktorer, men nærheten til Haukeland sykehus og byen er selvsagt viktig. I tillegg trekker han frem at Landås er et etablert boligområde med mange veldig gode kvaliteter.

– Vi ser derfor at veldig mange blir boende her lenge. De begynner gjerne med en litt mindre leilighet, for så å oppgradere når behovene endres. Mange trives veldig godt og har lyst til å bli boende i området, sier Fauske.

Avgjørende med lokalkunnskap

Fauskes anbefaling til alle som nå er litt usikre på hva de skal gjøre, er å ta en prat med en megler som kjenner bydelen og området godt.

– Lokalkunnskap er avgjørende når man skal selge bolig. Vi har lange lister med interessenter som ønsker å kjøpe på Landås, noe som selvsagt er en stor fordel. Men god lokalkunnskap handler også om å gi de rådene som sørger for at selgerne får den rette prisen for boligen, sier Fauske.

Han understreker at dette også handler om å gi selgerne en realistisk pris allerede i innledende møter.

– Som en seriøs megler med Landås som vår spesialitet, er vi avhengig av å gi gode råd. Det gjør at kundene kommer tilbake neste gang de skal selge, sier Fauske.

Det innebærer at de alltid er oppriktige og forteller hva de mener boligene er verdt.

– Vi står på gjennom hele salgsprosessen og sikrer at selger får den beste, men samtidig realistiske, prisen for sin bolig. Gode råd og en megler som står på helt til man finner rett kjøper, er i hvert fall viktig i de periodene når markedet svinger litt, sier Fauske.

Start prosessen tidlig

Den erfarne boligmegleren anbefaler alle som vurderer å selge bolig å starte prosessen tidlig, med en uforpliktende verdivurdering/e-takst og befaring fra megler.

– Denne kan også brukes opp mot bank for å skaffe finansieringsbevis eller forhandle om bedre rente, samt gir en god indikasjon på hva boligen er verdt i dagens marked, sier Fauske.

Han oppfordrer alle til å klargjøre boligen mest mulig, og eventuelt gjøre små grep som har blitt liggende. Benytt gjerne Garantis interiørkonsulent, som kan komme med gode forberedelsestips, fargevalg og møblering.

– Hun er alltid inkludert i vår pakke. , sier Fauske, som legger til at det å gjøre boligen klar for salg, ofte er en større prosess enn mange tror.

– Man får som regel godt betalt for godt forarbeid. Mange opplever også at boligen er på sitt fineste når den skal selges.

En del av nærmiljøet

Som en lokal megler er Garanti Landås også en del av nabolaget, og som sagt så bor Fauske selv i nærmiljøet.

– Vi er derfor med og støtter lokale idrettslag, og vi har samarbeidsavtaler både med Sædalen IL, Baune IL og Ulriken Opp, for å nevne noe. Det handler om at vi, som en del av lokalmiljøet, ønsker å være med å bidra til fellesskapet og støtte opp om satsingen på barn og unge, sier Fauske.