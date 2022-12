Førjulstiden 1922 var på mange måter lik 2022

Førjulstiden 2022 har på mange måter inneholdt de samme elementer som for hundre år siden: stigende matvarepriser, økende fattigdom, etterdønninger etter verdensomspennende virussykdom – og krig i Europa.

For de som hadde penger hadde imidlertid bergensavisene mange fristende tilbud. De som hadde mindre penger å rutte med, kunne håpe på gevinst i avisenes julelotterier. Over 20 griser ble loddet ut. Ellers var den moderne tid kommet med elektrisiteten.

Vi har gått gjennom en del av bergensavisene i desember 2022 og funnet et knippe annonser med forlokkende tilbud. Mange vil nok bli overrasket over at mange typer moderne hjelpemidler var å få kjøpt. Elektriske apparater var på full fart inn i de tusen hjem. AEG i Vaskerelven kunne bl.a. tilby sigarettennere, krølltangvarmere, varmeputer, kaffetraktere og støvsugere. Alle elektriske.

Litt nedgang i julegaveomsetningen

Morgenavisen hadde tatt pulsen på julehandelen to dager før julaften 1922. Forretningene så ut til å ha gjort seg enda mer flid med utstillingene enn tidligere. – I disse pinaktige tider er det jo om å gjøre å fremstille sine varer på en så fristende måte som mulig for å få flest mulig kunder, skrev avisen. Omsetningen var som ventet mindre enn de foregående årene. Salget av billige og nyttige gjenstander gikk best, mens salget av luksusartikler ikke var særlig stort. Buntmakerne klaget over svakt salg og skyldte blant annet på dårlig vær.