En varm sommerdag i Haukelandsveien i 1950

11. juli 1950 var en varm, men skyet dag i Bergen. Hvorfor disse to guttene i 10-12-årsalderen var utstyrt med luer midtsommers kom gjerne mer av moten enn temperaturen. Dagen var nemlig betydelig varmere enn normalt. Maksimumstemperaturen på Fredriksberg på Nordnes kom opp i 20,9 grader, og minimumstemperaturen var hele 14,6 grader.

Hvis guttene fortsatt lever, er de i begynnelsen av 80-årene. Bildet er tatt av Norvin Reklamefoto for Freia AS sin bergensavdeling ved Bergens Sporveis stoppested i Haukelandsveien for Linje 2 til Torget og C. Sundts gate. Var det godvær, kunne man sette seg på benken og følge med på trafikken eller lese et ukeblad eller en avis fra kiosken mens man spiste en sjokolade. Ellers kunne man søke ly for vær og vind i venteskuret med det store Freia-skiltet på taket.

Sykkel for gods- og persontransport

Gutten med knebuksene har en sykkel som var meget populær den gang: foran styret var det en solid bagasjeramme i stål. Her var det plass til en solid kasse som man brukte til å frakte varer hjem fra butikken. Et mindre barn kunne også få plass foran på sykkelen.

Trikk 103 er på vei opp Haukelandsbakken til endestasjonen i Fridalen. Siden 1912 hadde den vært et viktig transportmiddel mellom Haukeland sykehus og sentrum. I 1924 ble linjen forlenget til Fridalen. 1. desember 1967 ble trikkelinjen erstattet med trolleybuss.