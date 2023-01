Unni med krøllene minnes aktiv barndom på Landås

– Jeg er piken med krøllene! Det var den gang da, ikke en krøll igjen nå, skriver Unni Kings, med pikenavn Thon, til Årstadposten. Hun er oppvokst i Erleveien 54, til venstre på bildet, og bodde der med mor, far og tre brødre. Nå har hun bodd i USA i snart 21 år. I en sak vi la ut 20. desember skrev vi om bildet som var hentet fra Reguleringsvesenets arkiver. Vi antok at det var tatt omkring 1960. Unni er 68 år nå. På bildet ser hun ut til å være omkring fire år, så den tidsangivelsen ser ut til å være ganske nøyaktig.

Har fortsatt arr etter å ha fått snøball med stein i hodet

– Det «aulte» jo av unger i Erleveien etter noen år, og vi gikk alle godt i hop. Unntatt noe oppe i Landåslien, de kunne enkelte ganger være litt natig. Har ett arr i pannen etter at jeg fikk en snøball med en stein i kylt i meg oppe fra der. Husker det godt, var vel i ni-årsalderen, forteller Unni Kings.

Hun forteller om en god, trygg barndom og ungdomstid der. – Vi hoppet strikk ute i veien, brukte brannhydranten hvis vi kun var to, spilte kanonball ute i veien, spelte på land med kniv og greier (fikk ikke lov a mor å bruke kniv), men lånte av guttene. Og jeg fikk far til å lage «klikkert» til meg. Og så spilte vi med klinkekuler – ikke lov å fyse an! De hvite og svarte var populære.

En annen populær fritidssyssel var å skrive ned bilnummer. – Hvem hadde flest «Dukken» ja, husker den selv om det er så mange år siden, skriver Unni Kings, som nå er en godt voksen dame, 68 år ung.