Da Elementfabrikken i Solheimsgaten var eneste batterifabrikk på Vestlandet

På 1930-tallet var Elementfabrikken AS i Solheimsgaten 37 den eneste batterifabrikken på Vestlandet. Deres Venus-batterier var mye brukt blant annet i lommelykter og radioer.

Elementfabrikken AS ble registrert i firmaregisteret i Bergen i oktober 1930. Formålet med bedriften var fabrikkvirksomhet. Aksjekapitalen var på 5000 kroner og i styret satt Mons Havre, selskapets disponent, Karl Bertelsen og Normann Fosse. Bedriften flyttet inn i lokaler i Solheimsgaten 37 og hadde ifølge bildet vårt en rekke ansatte. Fabrikken hadde allerede fra starten ofte annonser i avisene hvor det ble reklamert for Venus batterier.

På ERA-Messen i Ingeniørforeningens lokaler i 1937 var Elementfabrikken blant utstillerne. Bergens Tidende skriver at fabrikken «har en samling av sine kjente Venus-batterier. Der er stavbatterier, tørr-elementer, radiobatterier og lommeløktbatterier».

Flyttet til Lars Hilles gate

I april 1937 forteller bedriften at «vår fabrikk er tilflyttet Lars Hilles gate 17 (spesialfabrikken)».

– Strålende må man si om de nye Venus stavlyktceller fra Elementfabrikken AS, som er utvidet og moderniseret, står det i annonser i 1938.

Under Firmanytt skriver Bergens Tidende 28. juni 1966 at Haakon Øvrevik AS er en direkte fortsettelse av Elementfabrikken AS. Øvrevik var en sentral person i Elementfabrikken. Han døde i 1970, 77 år gammel.