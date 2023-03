Rema 1000 Wergeland slo alle andre i Bergen på pant

I 2022 pantet nordmenn over 1,5 milliarder bokser og flasker. Hos Rema 1000 Wergeland ble det pantet nesten 1,77 millioner. Det er mest i hele Bergen. – Det synes vi er veldig kjekt og vi har som mål å holde oss på toppen, sier kjøpmann Preben Andre Madsen.

Selv med åpne grenser igjen etter pandemien, har pantetallene holdt seg stabile. Vi pantet over 1,5 milliarder flasker og bokser i Norge. På den måten bidro vi til at totalt 21 600 tonn plast og 13 200 tonn aluminium ble resirkulert til nye flasker og bokser.

Eget panterom med egen inngang

At Rema 1000 Wergeland i Bergen fikk inn nesten 1,77 millioner flasker og bokser, gjør at de også havner på andreplass i hele Vestland fylke.

– Vi har et flott panterom med egen inngang, og god kapasitet med to maskiner. Det tror jeg gjør at mange vil komme til oss med pant. Det er viktig at vi får inn igjen panten, slik at vi får resirkulert flaskene og boksene, sier kjøpmann Madsen.

Sirkulærøkonomi i praksis

De totale pantetallene for Norge i 2022 var 921 millioner bokser og 601 millioner flasker. I tillegg kom det inn 38 millioner utenlandske enheter uten pant. – Pantesystemet er helt unikt, og kanskje det beste sirkulære systemet vi har i Norge. Alle materialene i boksene og flaskene brukes om og om igjen. Det er sirkulærøkonomi i praksis, sier Randi Haavik Varberg, kommunikasjonsdirektør i panteselskapet Infinitum

Infinitum er opptatt av materialene skal få leve lengst mulig, og brukes igjen og igjen i nye flasker og bokser. I tillegg sparer resirkulering mye energi.

– I fjor sparte panting og resirkulering strøm tilsvarende forbruket til 65 000 husstander. Alle som panter bidrar dermed også til å løse energikrisen, i tillegg til klimaproblemene, sier Varberg.

Disse fem butikkene fikk inn mest pant i Vestland fylke i 2022: